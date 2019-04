Avis de nomination - Nathalie Bégin nommée présidente du conseil d'administration de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec





L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) annonce la nomination de Nathalie Bégin à la présidence de son conseil d'administration 2019-2020. Madame Bégin possède une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'immobilier, dont 20 ans à titre de courtier immobilier.

Madame Bégin siégeait au conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) depuis 2012 et a été nommée présidente en 2018. Elle était coprésidente du conseil d'administration transitoire de l'APCIQ depuis sa création le 1er janvier 2019 à la suite de la fusion de la CIGM avec les chambres immobilières de Québec et des Laurentides. Depuis 2016, madame Bégin siège également au conseil d'administration du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RCGQ).

« Je suis heureuse de la confiance témoignée par mes collègues et je suis excitée d'assumer ce nouveau rôle à l'APCIQ. Il y a plusieurs grands projets devant nous et j'ai hâte d'aligner nos efforts afin de promouvoir la profession du courtage immobilier tout en veillant aux intérêts de nos membres, surtout dans un contexte où les transactions immobilières sont de plus en plus complexes et où les consommateurs ont tout avantage à faire équipe avec un courtier immobilier », a déclaré madame Bégin.

Anouk Vidal nommée vice-présidente

Le conseil d'administration a également nommé Anouk Vidal à la vice-présidence. Possédant plus de 10 ans d'expérience à titre de courtier immobilier, elle siégeait au conseil d'administration de la Chambre immobilière des Laurentides depuis 2011 et a été nommée présidente en 2018. Jusqu'à récemment, madame Vidal était coprésidente du conseil d'administration transitoire de l'APCIQ. Elle siège présentement au conseil d'administration du Collège de l'immobilier du Québec et, depuis 2014, au comité de discipline de l'OACIQ.

Les membres du conseil d'administration 2019-2020 de l'APCIQ

Nathalie Bégin, présidente Laval Anouk Vidal, vice-présidente Laurentides Ginette Beardsell Montréal Éric Bilodeau Lanaudière Martin Bilodeau Montérégie Sylvie Blouin Montérégie Robert Bouchard Lanaudière Serge Brousseau Montréal Bertrand Côté Chaudière-Appalaches Daniel Dagenais Montréal Michèle Fournier Capitale-Nationale Fadi Kaouk Montréal Éric Léger Laurentides Christiane St-Jean Chaudière-Appalaches

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 12 500 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'Association est également un acteur important dans la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. Elle offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information de nature immobilière. L'Association a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec.

SOURCE Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 10:23 et diffusé par :