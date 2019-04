Le gouvernement du Canada investit dans un refuge pour itinérants à Orillia





ORILLIA, ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 6,3 millions de dollars dans la construction de l'ensemble Hope Building.

Grâce à cet engagement de la part du FNCIL, une initiative pilier de la Stratégie nationale du logement (SNL), et aux investissements d'autres partenaires, notamment la Ville d'Orillia et le comté de Simcoe, ce projet du Lighthouse Soup Kitchen and Shelter fournira une gamme de logements ainsi que de la nourriture et un abri d'urgence, des soins primaires et des services en santé mentale et en toxicomanie aux personnes qui vivent une crise du logement.

L'ensemble se compose de deux immeubles. Le premier comprendra 20 studios autonomes avec services de soutien et le deuxième comptera 18 chambres offrant 40 lits d'hébergement d'urgence, un carrefour de services, une cuisine commerciale et des bureaux pour l'équipe de gestion.

Au service des sans-abri et des personnes vulnérables d'Orillia depuis 1992, The Lighthouse Soup Kitchen and Shelter aide les personnes vulnérables à se sortir des tempêtes de la vie, offre un soutien pour répondre aux besoins physiques, donne de l'espoir spirituel et ouvre la voie au mieux-être en reliant et en ancrant leurs clients dans la collectivité grâce à un logement permanent et sûr.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Orillia, et dans tous les coins du pays. Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous les Canadiens. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de soutenir ce très beau projet. L'ensemble Building Hope offrira bien plus qu'un endroit sûr et abordable où passer la nuit; il sera la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui y séjourneront lorsqu'ils n'auront nulle part d'autre où aller. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Au nom de notre conseil d'administration et de notre équipe de l'ensemble Building Hope, nous sommes reconnaissants de l'engagement du gouvernement à l'égard de cette initiative et nous sommes ravis de l'appui des gens de la SCHL qui nous ont guidés dans la construction d'une installation historique dans notre communauté pour les personnes qui en ont besoin. » - Glenn Wagner, président du conseil d'administration, The Lighthouse Soup Kitchen and Shelter

Faits en bref

L'ensemble Bulding Hope prévoit d'atteindre une réduction de 25 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015).

Quarante-huit logements seront conçus de manière à être accessibles.

Le soutien sur place sera fourni par de nombreux organismes et bénévoles. Il existe des partenariats bien établis avec des fournisseurs de services comme la John Howard Society, l'Association canadienne pour la santé mentale, Youth Haven et Empower Simcoe.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

