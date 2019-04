Ron Wilson de Best Buy Canada nommé lauréat du Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2019 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD





Un dévouement sans faille à l'innovation et au service d'assistance à la clientèle à la base de la présence et de la réussite du détaillant

TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est très heureux d'annoncer que le président de Best Buy Canada, Ron Wilson, est lauréat du prestigieux Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2019 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail.

Le Prix du détaillant canadien par excellence de l'année rend honneur à un chef de file dans le commerce de détail qui a mené son entreprise à une réussite et à une innovation commerciales exceptionnelles et qui a toujours fait preuve d'engagement et de soutien envers la communauté. Le lauréat est considéré comme un exemple à suivre en raison du leadership exceptionnel dont il a fait preuve dans sa propre organisation, dans le secteur du commerce de détail au Canada et dans l'ensemble de la communauté, que ce soit dans le cadre d'activités philanthropiques personnelles ou professionnelles.

Ron Wilson est président de la division internationale de Best Buy Co. Inc. À ce titre, il dirige la vision et l'orientation stratégique des activités de la société au Canada et au Mexique.

M. Wilson a commencé sa carrière chez Best Buy il y a 28 ans au premier plan d'un magasin Future Shop à Edmonton, en Alberta. Depuis lors, il a occupé de nombreux postes de direction dans divers secteurs de la société, notamment le marchandisage, les opérations, le marketing et le commerce électronique.

M. Wilson est reconnu par ses pairs dans l'industrie canadienne du commerce de détail pour avoir supervisé un plan stratégique qui a permis la consolidation réussie de la marque Future Shop dans la marque Best Buy et conduit l'entreprise à offrir une expérience de commerce de détail omnicanal transparente. Son leadership a permis de créer un service exceptionnel en magasin et à domicile, axé sur l'établissement de relations à long terme avec les clients.

Best Buy joue un rôle important dans les collectivités du Canada en utilisant la technologie pour enrichir l'éducation des jeunes Canadiens grâce à ses programmes communautaires. Sous la direction de M. Wilson la société a contribué plus de 5 millions de dollars à des ateliers de l'Académie Geek Squad à l'échelle nationale, à des subventions technologiques pour les écoles et à l'établissement d'une relation avec Repaires jeunesse du Canada. En outre, l'entreprise s'est engagée à réduire les déchets électroniques en offrant des services de recyclage gratuits dans ses magasins.

« Le CCCD est très heureux de rendre hommage à Ron Wilson pour son succès continu dans un secteur du commerce de détail en constante évolution, pour son leadership chez Best Buy Canada et pour avoir aidé les écoles à bâtir la confiance et la créativité des élèves - des qualités qui ouvrent des portes aux possibilités futures », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

Best Buy Canada s'ajoute à une liste d'éminents lauréats récipiendaires de partout au pays, notamment Groupe Dynamite, Meubles Léon, Harry Rosen, Société Canadian Tire, Aritzia, Indigo Books & Music, Staples Canada, Costco Wholesale Canada, La Senza, London Drugs et, plus récemment, Home Depot Canada.

Le Prix du détaillant canadien par excellence de l'année sera remis à Ron Wilson de Best Buy Canada au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD qui se déroulera le 28 mai 2019 au Centre des congrès de Toronto, de 17h30 à 20h30 HE. Pour plus d'informations, visitez le www.retailawards.ca

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de la conférence STORE2019 , le plus grand événement de commerce de détail au Canada, qui accueillera plus de 70 conférenciers et plus de 2 000 leaders du commerce de détail de partout en Amérique du Nord. Les médias sont conviés à la conférence STORE 2019, les 28 et 29 mai 2019. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le www.storeconference.ca/tickets.

À propos de Best Buy Canada

Best Buy est l'un des plus grands et des plus prospères détaillants au Canada. L'entreprise exploite les marques Best Buy (www.bestbuy.ca), Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Elle offre aux consommateurs une expérience de magasinage unique grâce à une technologie de pointe et à de nouveaux produits de divertissement ainsi qu'à une gamme élargie de produits d'art de vivre disponibles sur le site www.bestbuy.ca.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

95 % des détaillants qui vendent des produits alimentaires sont membres du CCCD. Ils fournissent des services essentiels et sont des employeurs importants au sein des communautés, grandes et petites, à travers le pays. Ils possèdent des gammes de marques privées reconnues et offrent des produits dans l'ensemble des catégories alimentaires.

