Santé Canada annonce un programme de microsubventions pour le financement d'initiatives de sensibilisation au cannabis et au vapotage





Des projets locaux de sensibilisation du public aideront les Canadiens à mieux comprendre les effets sur la santé de la consommation de cannabis ou des produits de vapotage

OTTAWA, le 26 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens consultent souvent des gens qu'ils connaissent dans leur communauté et en qui ils ont confiance pour obtenir des renseignements sur la santé. Santé Canada reconnaît l'importance de ces conversations et souhaite aider les dirigeants des communautés partout au pays à fournir aux Canadiens l'information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de leur santé.

Aujourd'hui, Santé Canada a annoncé le lancement d'un nouveau fonds de microsubventions de 600 000 $ sur trois ans, dans le cadre de son Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, en vue d'appuyer les efforts de sensibilisation menés par les collectivités pour informer le public des aspects santé de la consommation de cannabis et du vapotage.

Les Canadiens de plus de 16 ans, les organismes canadiens sans but lucratif et les organismes communautaires peuvent désormais demander une microsubvention pouvant atteindre 1 000 $ pour appuyer des projets d'éducation publique dans leur communauté.

Pour être admissibles, les projets doivent diffuser de l'information factuelle visant à accroître la sensibilisation aux risques pour la santé liés à la consommation de cannabis ou au vapotage et favoriser l'action communautaire afin de réduire les méfaits qui y sont associés. Parmi les exemples d'activités qui pourraient être financées, mentionnons la tenue d'un événement communautaire, l'élaboration de matériel pédagogique adapté ou simplement l'adaptation ou la diffusion de ressources d'éducation du public existantes, comme la trousse d'information du gouvernement du Canada Vis ta passion.

Les microsubventions font partie des efforts déployés par le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces, les territoires, les organismes autochtones et communautaires et d'autres partenaires, pour diffuser des renseignements clairs, uniformes et fondés sur des données probantes à propos des aspects santé et sécurité de la consommation de cannabis et du vapotage.

Les personnes ou les organismes qui croient qu'une microsubvention pourrait les aider à diffuser de l'information aux Canadiens au sujet de la consommation de cannabis ou du vapotage sont invités à consulter le site Web de Santé Canada pour présenter une demande.

Citations

« S'assurer que les Canadiens sont conscients des effets sur la santé de la consommation de cannabis et du vapotage est essentiel pour aider à réduire les méfaits associés à ces activités. Il est important que le gouvernement offre ces microsubventions en vue d'aider les Canadiens à agir au sein de leur communauté. Forts de renseignements factuels provenant d'une source en qui ils ont confiance, les Canadiens peuvent prendre des décisions éclairées et mener une vie plus saine. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 62,5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la participation d'organismes communautaires et d'organismes autochtones qui sensibilisent leurs collectivités aux risques associés à la consommation de cannabis. Cette somme comprend le financement accordé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour la réalisation de travaux communautaires.

pour la réalisation de travaux communautaires. En outre, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 6,1 millions de dollars sur trois ans (2017-2020) pour appuyer une campagne de sensibilisation du public visant à prévenir le vapotage chez les jeunes afin de mieux faire connaître les méfaits et les risques associés à l'utilisation des produits de vapotage.

s'est engagé à investir 6,1 millions de dollars sur trois ans (2017-2020) pour appuyer une campagne de sensibilisation du public visant à prévenir le vapotage chez les jeunes afin de mieux faire connaître les méfaits et les risques associés à l'utilisation des produits de vapotage. Les demandes de microsubventions seront traitées dans l'ordre où elles sont reçues. Santé Canada veillera à assurer une répartition géographique équitable à l'échelle du pays.

veillera à assurer une répartition géographique équitable à l'échelle du pays. Les bénéficiaires de microsubventions doivent, pour obtenir le financement, afficher une photo illustrant leur événement, initiative ou produit d'éducation du public sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #sensibilisationcannabis ou #infovapotage pour aider à accroître la sensibilisation aux effets du cannabis sur la santé et aux risques du vapotage.

La trousse d'information a été créée dans le cadre de la tournée de marketing expérientiel Vis ta passion de Santé Canada , qui a connu un grand succès. Il vous est possible de la télécharger en format numérique depuis le site https://pursueyourpassion.ca/fr/accueil. Le contenu est gratuit et pourrait être utilisé pour organiser une activité de sensibilisation publique sur le cannabis afin de discuter des effets sur la santé de la consommation de cannabis avec un public de jeunes.

Liens connexes

Renseignements sur les microsubventions et soumission des demandes

Page Web du PUDS

Vis ta passion

Activités de sensibilisation publique sur le cannabis

Canada.ca/Infovapotage

Canada.ca/Cannabis

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 10:04 et diffusé par :