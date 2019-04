Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes à Québec





QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et ils aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 2,4 millions de dollars dans 10 organismes au Québec.

Durant l'annonce faite à l'Association YWCA de Québec, le ministre Duclos a mis en lumière les organismes qui recevront le financement (veuillez consulter le document d'information pour plus de renseignements et témoignages) :

Association YWCA Québec

Atikamekw Sipi -- Conseil de la Nation atikamekw

Centre d'amitié autochtone de la Tuque

Centre Ressources pour femmes de Beauport

Association des Femmes Cries de Eeyou Istche

Fonds de développement dédié à l'entrepreneuriat féminin

Nation Waban-Aki inc.

Saturviit Inuit Women's Association

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Ce sont 10 des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes partout au Canada qui reçoivent du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du gouvernement du Canada. Le financement résulte de l'annonce dans le budget de 2018, d'un octroi de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Citations

« Grâce à notre investissement historique, nous rendons hommage aux femmes et aux organismes de femmes qui parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de son travail. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons 10 organismes dans tout le Québec à prendre de l'expansion afin qu'ils puissent croître et perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je suis fier de l'engagement de notre gouvernement envers l'égalité des genres, ainsi que du travail accompli par les organismes du Québec pour soutenir les femmes. Les améliorations qui découleront des nouveaux projets financés par le Fonds de développement dédié à l'entrepreneuriat féminin et par l'Association YWCA Québec contribueront à améliorer la vie des femmes et à faire en sorte qu'elles aient une chance égale à réussir. En effet, la réussite des femmes profite à toutes et à tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, c.p., député

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Député de Québec

Faits en bref

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019 -- 2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023 -- 2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient en moyenne seulement 88 cents pour chaque dollar de salaire gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel.

pour chaque dollar de salaire gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel. Certains groupes de la population sont plus susceptibles de subir des actes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers qui les exposent à certains risques. Selon l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, les probabilités que les femmes soient victimes de violence sont 20 % plus élevées qu'elles ne le sont pour les hommes, lorsque tous les autres facteurs contributifs sont pris en compte. Dans la mesure où elles ont déclaré avoir été victimes d'un crime violent, les femmes autochtones sont susceptibles de subir des actes de violence 2,7 fois plus souvent que les femmes non autochtones (soit 219 incidents pour 1?000 femmes autochtones, par rapport à 81 incidents pour 1?000 femmes non autochtones).

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6?000 personnes -- dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays; 100?000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Produit connexe

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones desservant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

L'annonce faite aujourd'hui, à Québec, au Québec, a mis en lumière l'un des projets choisis pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Projets au Québec

L'annonce d'aujourd'hui à Québec donne le profil de 10 projets recevant du financement fédéral provenant du Fonds de renforcement des capacités

Association YWCA Québec

Titre du projet : Mise en oeuvre d'un cadre de pratiques

Montant du financement : 202?332 dollars

L'Association YWCA Québec améliorera sa capacité à répondre aux besoins divers des plus de 10?000 femmes et jeunes filles que l'association soutient en utilisant une approche qui tient compte des recoupements horizontaux pour faire avancer l'égalité entre les sexes afin que toutes les femmes et jeunes filles de la communauté puissent s'épanouir et vivre de façon sécuritaire.

L'Association YWCA Québec soutient le bien-être, la sécurité et la pleine participation des femmes et de jeunes filles de la Ville de Québec. Ses programmes et ses services sont offerts en se fondant sur quatre piliers : l'hébergement et la relocalisation, l'élimination de la violence et de la discrimination, la promotion du pouvoir des femmes et le soutien de la santé générale des femmes.

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour le soutien apporté à nos services essentiels. Avec ce financement, nous allons pouvoir bâtir une société meilleure offrant davantage d'égalité dans laquelle les femmes pourront contribuer et participer pleinement. »

Annie Talbot, présidente

Association YWCA Québec

Atikamekw Sipi -- Conseil de la Nation Atikamekw

Titre du projet : Vous êtes toutes aussi bonnes que vos partenaires, ni plus ni moins?!

Montant du financement : 220?200 dollars

Ce projet va permettre au Atikamekw Sipi - Conseil de la Nation Atikamekw à développer davantage sa structure, ses programmes et services afin de mieux soutenir les femmes Atikamekw ayant survécu à la violence familiale, et afin de faire en sorte que ces femmes ont les outils nécessaires pour protéger leur indépendance et leur égalité dans leur vie personnelle.

L'Atikamekw Sipi - Conseil de la Nation Atikamekw est le représentant officiel de tout le peuple Atikamekw. Il défend et promeut les droits culturels, sociaux, économiques et les intérêts de son peuple. Il le fait en aidant son peuple à accéder aux programmes et services de divers gouvernements. Il représente son peuple dans sa collaboration et ses négociations avec les niveaux de gouvernement fédéral et provincial.

«?Depuis 1982, le Conseil de la Nation Atikamekw sipi - Conseil de la Nation Atikamekw assure la défense et fait la promotion des droits de son peuple. Grâce à cet appui du gouvernement du Canada, nous pouvons continuer à faire cet important travail et mieux soutenir les femmes atikamekw qui ont été victimes de violence fondée sur le sexe.?»

Yann Gélinas, Directeur général

Atikamekw sipi - Conseil de la Nation Atikamekw

Centre d'amitié autochtone de la Tuque

Titre du projet : Tapickot

Montant du financement : 250?000 dollars

Le projet Tapickot dont le nom signifie «?égalité?» en Atikamekw va soutenir le développement professionnel des femmes autochtones en utilisant une approche culturellement respectueuse. Il se concentrera sur l'autonomisation des femmes travaillant au Centre et ayant des capacités de leadership afin de faire progresser l'égalité des sexes dans la région.

Fondé en 1974, le Centre d'amitié autochtone de la Tuque fournit aux membres de la communauté régionale, quel que soit leur statut, une grande variété de programmes et de services qu'il a élaborés au cours des années pour mieux soutenir les besoins des familles. Il est ainsi devenu une ressource indispensable au bien-être de tous les Autochtones de la région, ainsi qu'un endroit d'apprentissage et d'éducation pour les personnes de la communauté qui ne sont pas des Autochtones.

«?Notre mission est de contribuer au développement social, économique et culturel de notre communauté. Avec cette aide du gouvernement fédéral, nous veillerons à ce que les femmes des Premières nations aient une chance égale de réaliser leur plein potentiel.?»

Rachelle Chachai, présidente

Centre d'amitié autochtone de la Tuque

Centre Ressources pour femmes de Beauport

Titre du projet : Renforcer nos compétences de gestion féministes et redéfinir nos mesures prioritaires

Montant du financement : 208?476 dollars

Ce financement va aider le Centre à moderniser ses ressources afin qu'il puisse fournir de meilleurs services aux femmes de la région de la ville de Québec. Les clientes du Centre font face à un bon nombre d'obstacles à leur succès et leur pleine participation sociale y compris, entre autres, les services d'immigration et l'accès à la technologie.

Le Centre Ressources pour femmes de Beauport est une organisation indépendante dont le fondement est dans la communauté même. Depuis plus de 20 ans, le Centre collabore avec ses partenaires dans la communauté à l'amélioration de la vie des femmes en utilisant une approche féministe qui met l'accent sur l'éducation et l'engagement des femmes concernant divers problèmes qui les affectent.

«?Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet investissement dans notre travail visant à aider les femmes à surmonter les obstacles auxquels elles se heurtent pour participer pleinement à notre société. Grâce à ce soutien financier, nous nous apprêtons à renforcer nos services afin de mieux aider les femmes de notre communauté.?»

Suzanne Boutin, coordonnatrice

Centre Ressources pour femmes de Beauport

Cree Women of Eeyou Istchee Association

Titre du projet : Militer en faveur de l'égalité dans Eeyou Istchee

Montant du financement : 290?500 dollars

Cette initiative va renforcer les capacités des femmes Cree de Eeyou Istchee (Cree Women of Eeyou Istchee - CWEIA) de faire progresser l'égalité entre les sexes dans les domaines suivants : le leadership, la politique et l'entrepreneuriat dans tout un réseau d'organisation communautaires. Il s'attaquera à des problématiques comme l'entrepreneuriat chez les femmes, l'éducation, l'équilibre entre la famille et le travail, ainsi que la violence envers les femmes, les jeunes et les personnes de la diversité sexuelle se trouvant en situation de minorité.

Le CWEIA est une voix pour toutes les femmes Cree. Cette voix représente et milite en faveur de l'égalité entre les genres. Cette organisation remplit un rôle très important dans l'élaboration et le soutien des Eeyou-Eenou Iskweu (femmes Cree) avec des initiatives visant la guérison, le développement culturel et socioéconomique. Ses services et ses projets soutiennent l'entrepreneuriat des femmes autochtones autant au niveau individuel que collectif.

«?En tant qu'organisation, nous nous efforçons d'inspirer les femmes de la nation Crie à se responsabiliser en misant sur leur propre développement. Nous voulons que les femmes de la Nation Crie soient fortes, unies et résilientes, au bénéfice de toute notre communauté. Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir dans notre travail pour atteindre ces objectifs.?»

Linda L. Shecapio, Présidente

Femmes cries de l'Association Eeyou Istchee

Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat au féminin

Titre du projet : Planification stratégique

Montant du financement : 210?000 dollars

Cela aidera le Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat au féminin à moderniser et à améliorer son soutien aux femmes autochtones et non autochtones de la Côte-Nord du Québec en établissant des partenariats avec d'autres organismes de développement communautaire dans la région.

Le fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat au féminin (FIEF) a comme mission de rendre les femmes autonomes économiquement par le biais de l'entrepreneuriat. C'est en 1995 que les fondatrices ont créé un premier fonds d'investissement dédié à l'entrepreneuriat féminin au Québec et en Côte-Nord. Depuis 2016, les activités du FIEF se concentrent exclusivement sur les services aux femmes autochtones de la Côte-Nord désireuses d'entreprendre un projet d'affaires.

«?Grâce à cet important financement du gouvernement du Canada, nous serons en mesure d'actualiser notre travail de soutien auprès des femmes entrepreneures autochtones de la Côte-Nord. Nous nous réjouissons des possibilités qui s'ouvrent à nous par le biais de l'amélioration des capacités de notre organisme.?»

Andrée Hardy, directrice

Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat au féminin

Nation Waban-Aki inc.

Titre du projet : Mobilisation des connaissances des femmes W8banakiak dans la gestion du territoire de Ndakinna

Montant du financement : 49?427 dollars

Cet investissement permettra d'accroître la participation des femmes de W8banakiak aux activités du bureau de Ndakinna afin de s'assurer que les services offerts aux femmes de la collectivité sont égaux et inclusifs.

Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki Inc, fondé en 1979, est un conseil tribal regroupant les bandes abénakises, Odanak et Wôlinak. Sa mission est de représenter les deux communautés, d'assurer le développement économique des Abénakis et de fournir un soutien administratif aux conseils de bande et aux organismes qu'elle dessert.

«?Nous sommes déterminé.e.s à promouvoir le sentiment d'appartenance et d'identité communautaire chez tous les W8banakiak. Grâce à cette aide du gouvernement du Canada, nous pouvons nous assurer que les femmes bénéficient d'un soutien égal de tous les services que nous offrons.?»

Denys Bernard, Directeur général

Nation Waban-Aki inc.

Saturviit Inuit Women's Association

Titre du projet : Association Saturviit

Montant du financement : 532?911 dollars

Ce financement permettra à l'Association des femmes inuites du Nunavik de relever les défis intersectionnels auxquels font face les femmes inuites du Nunavik grâce aux services de la Saturviit Inuit Women's Association. Pour ce faire, on évaluera le mode de financement des groupes locaux de femmes et des programmes visant à améliorer le bien-être social et économique des femmes.

L'Association des femmes inuites du Nunavik représente toutes les femmes inuites du Nunavik âgées de 16 ans et plus qui sont bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. En tant qu'organisme régional sans but lucratif, Saturviit s'efforce d'être la voix des femmes du Nunavik et de représenter leur bien-être et leurs intérêts. Saturviit s'adresse aux 14 communautés du Nunavik et aux femmes inuites qui ont migré vers le sud.

«?Notre mandat consiste à donner une voix aux femmes inuites du Nunavik. Grâce à cet investissement fédéral, nous continuerons de défendre les intérêts de notre collectivité et de mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants au Nunavik.?»

Sarah Aloupa, Présidente

Saturviit Inuit Women's Association

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Titre du projet : Le pouvoir d'inclure toutes les femmes de la Mauricie : TCMFM, organisation phare!

Montant du financement : 246?645 dollars

Cet investissement de cinq ans servira à améliorer les pratiques de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), afin de mieux collaborer avec les groupes qui font la promotion de l'égalité et de la diversité des sexes. Il permettra également l'acquisition de nouveaux outils de gestion et de technologie. À cette fin, la TCMFM appliquera à ses services et à ses communications une approche intersectionnelle et interculturelle.

Depuis 1982, la TCMFM s'efforce d'améliorer la condition de la femme. L'organisation est composée de divers groupes, comités et membres individuels provenant de différents milieux, tels que la santé et les services sociaux, le développement local et régional et la défense des droits. La TCMFM agit comme porte-parole pour les femmes dans de nombreux groupes régionaux et nationaux, comme représentante communautaire et comme participante active au développement local et régional.

«?À la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, nous croyons que chaque petit pas pour les femmes est une grande victoire pour notre communauté! Cet investissement du gouvernement fédéral nous aidera non seulement à soutenir les femmes, mais aussi à créer une meilleure communauté pour toutes et tous en Mauricie. Nous remercions le gouvernement du Canada de son appui.?»

Joanne Blais, directrice

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Titre du projet : Observatoire social local des filles et des femmes autochtones de la MRC de la Vallée-de-l'Or

Montant du financement : 214?656 dollars

Cet investissement aidera le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or à renforcer sa capacité à s'attaquer aux obstacles systémiques que doivent surmonter les femmes et les filles autochtones, de mieux répondre à sa mission fondamentale et de mieux défendre les droits des femmes en faisant participer la collectivité.

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or est un centre communautaire voué à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones de Val-d'Or. Il fournit des services d'approche culturellement pertinents, principalement pour soutenir la santé, le développement des compétences, l'éducation et la réussite socioéconomique de la communauté.

«?Les femmes autochtones sont confrontées à plusieurs types défis qui se recoupent et nuisent à leur réussite. Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, nous pouvons améliorer nos services aux femmes autochtones de Val-d'Or dans le respect de nos valeurs d'engagement, de respect, d'intégrité et de solidarité.?»

M. Oscar Kistabish, Président

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

