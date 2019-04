Michel Girard : une erreur élémentaire sur les tarifs d'électricité





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le texte de Michel Girard publié aujourd'hui sur les augmentations de tarif d'électricité témoigne d'un manque de rigueur étonnant pour un chroniqueur qui publie dans l'un des plus importants quotidiens du Québec.

Son erreur est élémentaire : dans son calcul de la hausse de tarif du 1er avril dernier, il omet d'inclure l'une des trois composantes de base du tarif D, soit la redevance d'abonnement. Celle-ci est de 40 cents par jour et n'a pas augmenté le 1er avril dernier.

Les trois composantes sont les suivantes :

Une redevance qui correspond à un montant fixe à payer quotidiennement, peu importe la quantité d'électricité consommée. Elle est actuellement de 40 cents par jour; Les 40 premiers kWh chaque jour sont facturés au tarif le plus bas ( 6,08 cents /kWh) Tous les autres kWh consommés sont facturés au tarif le plus élevé ( 9,38 cents /kWh)

La hausse moyenne des tarifs d'électricité au 1er avril 2019 est donc bel et bien de 0,9 %. Comme Hydro-Québec l'a toujours indiqué, pour les petits consommateurs, la hausse peut être inférieure à cette moyenne et elle peut être plus élevée pour les gros consommateurs.

La même réalité s'applique aux calculs erronés de Michel Girard pour les années antérieures : encore une fois, il n'a pas considéré la redevance d'abonnement.

Nous invitons Michel Girard à corriger son erreur rapidement pour cesser d'induire ses lecteurs en erreur.

SOURCE Hydro-Québec

