Parmi les meilleures flottes du Canada : RST & Sunbury Transport remportent un prix convoité pour la deuxième année





SAINT-JEAN, Nouveau-Brunswick, 26 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortes de plus de 110 ans d'expérience combinée, RST & Sunbury Transport (RST-Sunbury) s'appuient sur des équipes exceptionnelles, au bureau comme sur la route, pour fournir des services de camionnage et de logistique variés et innovants. La semaine dernière, la place de RST-Sunbury parmi les meilleures flottes à travers le Canada a été réaffirmée avec la remise pour la deuxième fois du prix Meilleur transporteur employeur décerné chaque année par RH Camionnage Canada. RST-Sunbury a reçu le prix pour la première fois en 2018.



« Cette réussite aurait été impossible sans une équipe infatigable de chauffeurs, de propriétaires exploitants, de personnel de bureau et de leaders dévoués », a déclaré Andrew Fisher, directeur général. « Notre personnel constitue le moteur de notre activité, nous permettant de faire de grands progrès en tant qu'organisation en ce qui concerne la culture d'entreprise, l'engagement des employés, la sécurité et le service à la clientèle. »

La désignation Meilleur transporteur employeur est hautement considérée dans l'industrie et les critères de sélection sont rigoureux. Chaque entreprise est évaluée dans le cadre d'entrevues avec des dirigeants, des propriétaires exploitants et du personnel, qui portent sur les pratiques de recrutement et de rétention, la culture d'entreprise, la rémunération, l'opportunité d'y acquérir de la formation et d'y développer des compétences ainsi que les pratiques innovatrices en matière de ressources humaines. Ce processus est supervisé par le Conseil des Meilleurs transporteurs employeurs pour assurer une représentation fidèle des problèmes, des tendances et des environnements de travail actuels en matière de ressources humaines.

« Nos Meilleurs transporteurs employeurs sont des leaders dans la promotion d'une image positive de l'industrie du camionnage et de la logistique », commente Angela Splinter, PDG de RH Camionnage Canada. « Alors que la concurrence pour les travailleurs qualifiés continue de se renforcer, leurs solides approches en matière de ressources humaines nous aideront à nous positionner comme une industrie de choix. »

RH Camionnage Canada rendra hommage à tous les récipiendaires à l'occasion de son dîner de gala annuel qui se tiendra le 17 octobre 2019 au Palais Royale à Toronto. Des prix seront décernés aux Meilleurs transporteurs employeurs de chaque catégorie (petites, moyennes, grandes flottes et flottes privées).

À PROPOS DE RST ET DE SUNBURY TRANSPORT :

Entreprise de transport de premier plan, Sunbury Transport est spécialisée dans les livraisons transfrontalières entre le Canada et les États-Unis et offre une gamme complète de services logistiques dans les deux pays. Sa flotte peut transporter des marchandises facilement par camionnette, camion à plate-forme, fibre de bois en vrac ou service de conteneurs.

RST est un chef de file reconnu dans le transport de citernes dans le Canada atlantique, l'Ontario, le Québec et l'est des États-Unis pour sa sécurité et son efficacité. En plus de transporter les marchandises conformément aux normes du plus haut niveau de l'industrie, RST fournit également des services d'intervention et de formation aux situations d'urgence dans tout le Canada atlantique.

Les deux sociétés, dont le siège social se situe à Saint John, s'agrandissent et prévoient d'embaucher 220 chauffeurs supplémentaires et des nouveaux membres au sein de l'équipe d'ici fin 2021.

À PROPOS DE RH CAMIONNAGE CANADA :

RH Camionnage Canada est une organisation nationale fondée sur le partenariat qui vise à développer, à communiquer et à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de ressources humaines et de formation dans le secteur du camionnage.

