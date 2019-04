Nouveau fonds pour les espaces communautaires dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire





Le gouvernement du Canada est fier de lancer un nouveau fonds pour des projets de construction liés aux infrastructures communautaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

OTTAWA, le 26 avril 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au coeur de l'identité du pays. Elles nous offrent à tous des avantages économiques, sociaux et culturels indéniables. Le gouvernement du Canada tient à soutenir l'essor des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays. Pour ce faire, il est important pour ces communautés d'avoir des infrastructures où les gens peuvent se réunir, échanger des idées et accéder à des ressources vitales.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé le lancement d'un nouveau fonds pour des projets de construction liés aux infrastructures communautaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le Fonds pour les espaces communautaires, qui s'inscrit dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, accordera jusqu'à 67,2 millions de dollars sur 5 ans pour réaliser des projets de construction liés aux infrastructures scolaires, communautaires et culturelles.

Ce fonds permettra aux organismes sans but lucratif oeuvrant dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des services et des activités dans leur langue. Il pourrait s'agir, par exemple, de maisons de la francophonie, de théâtres communautaires ou de centres à vocation communautaire et culturelle. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permettra ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et appuiera la revitalisation des communautés.

« Notre gouvernement sait que les infrastructures culturelles aident à bâtir des communautés fortes, dynamiques et prospères. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer le nouveau Fonds pour les espaces communautaires. Celui-ci contribuera à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire en appuyant la construction et la rénovation de milieux de vie où les résidents pourront s'épanouir dans leur langue et leur culture. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles : Investir dans notre avenir 2018-2023, le gouvernement du Canada investit 67,2 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Ce nouveau financement permettra aux communautés vivant en situation minoritaire de construire de nouveaux centres communautaires et culturels; de rénover et de moderniser les infrastructures existantes; et d'ajouter des espaces polyvalents pour les communautés.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

