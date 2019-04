Finale de Cégeps en spectacle le 27 avril - Le SPGQ salue les participants et la contribution des professionnels





QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et les quelque 800 professionnelles et professionnels de sa section N-Collèges saluent les étudiants finalistes à la finale nationale de la 40e édition de Cégeps en spectacle, qui se tiendra au Cégep de Sorel-Tracy le 27 avril 2019.

Le SPGQ et sa section N-Collèges tiennent également à souligner la contribution des professionnelles et professionnels des collèges (dont les conseillères et les conseillers à la vie étudiante), car celles-ci et ceux-ci offrent un précieux soutien à l'organisation et à l'animation de cette soirée de finale nationale.

« Les emplois de conseillère et de conseiller à la vie étudiante cumulent les fonctions de planification, d'implantation, de développement, d'animation, de gestion et d'évaluation de programmes d'activités relatifs à la vie étudiante en lien avec les orientations institutionnelles. Ils contribuent à la réussite éducative des étudiants à travers la vie socioculturelle, les sports et le plein air, la vie économique et communautaire » souligne Richard Perron, président du SPGQ.

Depuis plus de 4 mois, chaque conseillère et conseiller à la vie étudiante recrute le talent, s'occupe du financement, choisit les membres de son jury, communique avec les membres du réseau culturel de sa région, accompagne les artistes, recherche les commanditaires, prépare les scénarios avec leurs artistes, développe la logistique de Cégeps en spectacle, tant sur le plan local que provincial.

« Les cégeps constituent de véritables laboratoires pour la créativité des étudiantes et étudiants qui fréquentent les cégeps. Souvent, elles et ils trouvent leur voie et leur voix au sein de cette institution. Le SPGQ est heureux de contribuer à soutenir, encore une fois cette année, la finale de Cégeps en spectacle 2019. Bonne chance à toutes et tous les finalistes qui font preuve d'une détermination et d'un talent peu commun », conclut le président du SPGQ.

Rappelons que depuis 6 ans, le SPGQ offre un soutien financier visant la promotion de la relève dans le cadre de Cégeps en spectacle.

À propos du personnel professionnel des collèges

Rappelons que les quelque 800 professionnelles et professionnels de la section N-Collèges du SPGQ sont répartis dans seize collèges ou cégeps à travers le Québec : Abitibi-Témiscamingue, Alma, André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Chicoutimi, Gaspésie et Îles, Jonquière, Lanaudière, Lévis-Lauzon, Montmorency, Thetford, Rosemont/Cégep à distance, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent et Trois-Rivières.

Les personnes professionnelles des collèges travaillent principalement dans les corps d'emploi suivants : agente ou agent de la gestion financière; aide pédagogique individuel; analyste; attachée ou attaché d'administration; bibliothécaire; conseillère ou conseiller à la vie étudiante; conseillère ou conseiller d'orientation; conseillère ou conseiller en adaptation scolaire; conseillère ou conseiller en communication; conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle; conseillère ou conseiller en services adaptés; conseillère ou conseiller pédagogique; psychologue; spécialiste en moyens et techniques d'enseignement; travailleuse ou travailleur social.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 27 000 spécialistes, dont environ 19 100 dans la fonction publique, 4 980 à l'Agence du revenu du Québec et 2 920 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

