Ressources Robex Inc. génère des flux de trésorerie d'exploitation de 26,9 millions $ pour un chiffre d'affaires de 78,4 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.





QUÉBEC, 26 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est heureuse de publier ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

Tous les montants sont présentés en dollars canadiens.

Faits saillants de l'année 2018

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D'OR DE 22 %

Production d'or de 44 946 onces (1 398 kg) comparativement à 36 997 onces (1 151 kg) pour la même période de 2017





Production d'or de 44 946 onces (1 398 kg) comparativement à 36 997 onces (1 151 kg) pour la même période de 2017 AUGMENTATION DES VENTES (CHIFFRE D'AFFAIRES) DE 37 %

Ventes d'or de 78,4 millions $ comparativement à 57,2 millions $ pour la même période de 2017

AUGMENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 1 DE 16 %

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 de 26,9 millions $ ou 0,046 $ par action 2 comparativement à 23,2 millions $ ou 0,040 $ par action 2 pour la même période de 2017





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 26,9 millions $ ou 0,046 $ par action comparativement à 23,2 millions $ ou 0,040 $ par action pour la même période de 2017 DIMINUTION DU PASSIF DE 3,4 MILLIONS $

Diminution du passif de la Société d'un montant de 3,4 millions $ comparativement au 31 décembre 2017





Diminution du passif de la Société d'un montant de 3,4 millions $ comparativement au 31 décembre 2017 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES DE 12,5 MILLIONS $

Augmentation de la valeur qui revient aux actionnaires (valeur aux livres) d'un montant de 12,5 millions $ comparativement au 31 décembre 2017



AMÉLIORATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 31,2 MILLIONS $

Fonds de roulement négatif de 3,9 millions $ au 31 décembre 2018 comparativement à un fonds de roulement négatif de 35,1 millions $ au 31 décembre 2017





Fonds de roulement négatif de 3,9 millions $ au 31 décembre 2018 comparativement à un fonds de roulement négatif de 35,1 millions $ au 31 décembre 2017 INVESTISSEMENTS EN EXPLORATION DE 4,5 MILLIONS $

Investissements en exploration sur le permis d'exploitation de Nampala d'un montant de 4,5 millions $ en 2018

Exploitation minière : Nampala, Mali

2018 2017 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 1 797 809 1 451 497 Minerai traité (tonnes) 1 795 591 1 615 966 Stérile extrait (tonnes) 2 951 212 2 184 546 Ratio de découverture opérationnel 1,6 1,5 Teneur traitée (g/t) 0,94 0,85 Récupération (%) 85,6 % 83,9 % Onces d'or produites 44 946 36 997 Onces d'or vendues 47 142 34 801 Données financières (arrondis au millier près) Produits ? Ventes d'or 78 382 000 57 152 000 Charges d'exploitation minière 27 744 000 20 474 000 Redevances minières 2 582 000 1 619 000 Charges administratives 5 927 000 4 749 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 16 683 000 7 707 000 Résultat opérationnel sectoriel 25 446 000 22 603 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé par once 1 663 1 642 Coût comptant d'exploitation par tonne traitée3 15 13 Coût comptant total par once vendue3 643 635 Coût de maintien tout inclus par once vendue3 973 923 Charges administratives par once vendue 126 136 Amortissement des immobilisations par once vendue 354 221

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés de ROBEX sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : Robexgold.com . Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : Sedar.com .

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Augustin Rousselet, CFO et Vice-COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

1 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fond de roulement.



2 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action sont une mesure financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion à la page 40.

3 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion à la page 40.

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 08:30 et diffusé par :