Richardson GMP nommée l'un des meilleurs lieux de travail de 2019 par Great Place to Work® Institute Canada

Une société de gestion de patrimoine parmi les « meilleurs lieux de travail en moyenne entreprise » au Canada

TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Richardson GMP, l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, est fière d'être reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm au Canada cette année dans la catégorie des meilleures moyennes entreprises pour 2019. Cette liste, ainsi que les articles connexes, feront l'objet d'un rapport national spécial publié le 26 avril 2019 dans le Globe and Mail.

Richardson GMP a reçu cet honneur à la suite d'une analyse approfondie et indépendante menée par le Great Place to Work® Institute Canada, basée sur les commentaires directs des membres du personnel sur leurs emplois et leur milieu de travail provenant de centaines d'organisations sondées pour la liste annuelle.

« Richardson GMP est honorée d'avoir été nommée l'un des meilleurs lieux de travail au Canada au cours de sa première année en tant que Great Place to Work », a déclaré Andrew Marsh, président et chef de la direction de Richardson GMP. « Dans notre firme, les gens comptent et les relations comptent aussi. Cette reconnaissance est significative parce qu'elle vient directement de nos conseillers et de nos employés qui, ensemble, ont bâti une entreprise qui a non seulement une grande culture, mais également un engagement à offrir les meilleurs services de gestion de patrimoine », ajoute Andrew Marsh. « Nous cherchons constamment des façons d'ajouter de la valeur à la vie de nos clients et cette positivité et ce dynamisme sont constamment présents dans nos bureaux d'un océan à l'autre. Dès leur arrivée, les employés comprennent pourquoi notre firme se distingue par son approche impartiale, disciplinée et stratégique de la gestion du patrimoine, mais surtout, ils saisissent pourquoi c'est un endroit idéal pour faire progresser sa carrière. »

Richardson GMP s'efforce d'être un chef de file dans le secteur des services financiers en offrant aux employés et aux conseillers un milieu de travail stimulant et en consacrant des ressources au perfectionnement et à la croissance professionnelle. De plus, les conseillers de la firme ont la liberté de faire croître leurs affaires et bénéficient des meilleures plateformes technologiques disponibles dans l'industrie, y compris un impressionnant portail client. Richardson GMP est surtout connue pour son approche axée sur les relations pour répondre aux besoins variés des entrepreneurs canadiens prospères et de leur famille.

La liste 2019 des Meilleurs lieux de travailtm au Canada est compilée par le Great Place to Work® Institute. Le processus de concours repose sur deux critères : les deux tiers de la note totale proviennent des résultats confidentiels du sondage auprès des employés et le tiers restant provient d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Cela offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture du milieu de travail. Ensemble, ils fournissent des données cruciales sur cinq dimensions qui définissent la confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

La liste de cette année a reçu plus de 400 inscriptions et plus de 80 000 employés ont participé au sondage 2019 « Best Workplacestm in Canada », qui a touché plus de 300 000 employés canadiens.

À propos de Great Place to Work :

Great Place to Work® fait autorité au niveau mondial en matière de cultures d'entreprise fondées sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. Il s'agit d'un cabinet mondial de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une meilleure société en aidant les entreprises à transformer leur milieu de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes des Meilleures entreprises où travailler propres à l'industrie et à la démographie. Cette étude fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, dont la liste phare des 100 meilleures entreprises publiée annuellement dans le magazine Fortune. Globalement, ce sondage représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont les principaux déterminants utilisés dans la sélection des gagnants. Il n'y a qu'un seul moyen de figurer sur cette liste : vos employés doivent vous y inscrire.

À propos de Richardson GMP

À titre de plus importante société de gestion de patrimoine indépendante au Canada, Richardson GMP offre des solutions de placement exclusives et novatrices aux familles et aux entrepreneurs prospères. Depuis 2010, Richardson GMP occupe le premier rang du classement du sondage du Investment Executive sur les services de courtage (Brokerage Report Card) pour les produits et services destinés aux investisseurs à valeur nette élevée. Richardson GMP Limitée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. www.RichardsonGMP.com

