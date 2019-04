Le système de radiothérapie stéréotaxique GammaPod destiné au traitement du cancer du sein reçoit le marquage CE





Xcision présentera une option thérapeutique courte, non invasive et plus confortable pour les patientes lors du salon ESTRO 38 à Milan, en Italie, du 26 au 30 avril

COLUMBIA, Maryland, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Xcision Medical Systems, LLC a annoncé que son système de radiothérapie stéréotaxique GammaPod avait reçu le marquage CE, ouvrant la voie à de nouvelles ventes en Europe et offrant aux patientes l'option thérapeutique la plus moderne en matière de traitement non invasif du cancer du sein.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer GammaPod sur le marché européen, où l'on observe un besoin croissant de traitements de radiothérapie du cancer du sein plus efficaces et plus précis », a déclaré Cedric Yu, DSc, fondateur et chef de la direction de Xcision. « Le marquage CE représente une étape importante qui permet à Xcision d'accéder à l'un des marchés les plus importants au monde. »

Avec GammaPod, les patientes peuvent recevoir une irradiation partielle du sein en association avec un traitement conservateur du sein en cinq séances ou moins. Les patientes recevant une irradiation totale du sein avec une irradiation renforcée au niveau du lit tumoral sont susceptibles de recevoir cette irradiation renforcée en un seul traitement au lieu de plusieurs traitements.

Les membres du GammaPod Consortium prévoient de lancer des essais cliniques plus tard dans l'année afin d'étudier l'utilisation de la radiochirurgie préopératoire administrée en un à trois traitements chez des patientes atteintes d'un cancer localisé. Les chercheurs ont l'intention d'étudier l'efficacité des radiations préopératoires et d'identifier la population de patientes susceptibles de ne recevoir qu'une radiothérapie pour détruire la tumeur, évitant ainsi le recours à une intervention chirurgicale.

La technologie devenant de plus en plus ciblée, les oncologues s'intéressent sérieusement à la sécurité et aux avantages de la désescalade des traitements ou à la réduction du volume de traitement auquel les patientes sont exposées.

« La capacité de GammaPod à délivrer de manière non invasive des doses de rayonnement conformes en se limitant à la zone affectée du sein grâce à la précision de la radiothérapie stéréotaxique pourrait certainement réduire la quantité de soins et la lourdeur des traitements de longue durée actuellement administrés aux patientes », a déclaré M. Yu.

Les traitements de radiothérapie stéréotaxique diffèrent des techniques conventionnelles en ce qu'ils délivrent des doses plus élevées de rayonnement, de façon plus concentrée et en moins de traitements. GammaPod utilise un système d'immobilisation mammaire unique en son genre qui minimise les mouvements et fournit des niveaux de précision élevés pour la planification et l'administration du traitement.

Selon le Centre international de recherche sur le cancer, le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes européennes, avec une incidence estimée à plus de 522 000 en 2018. L'Europe représente chaque année 25 % des nouveaux cas diagnostiqués dans le monde.

Le centre hospitalier italien Azienda Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) a annoncé l'année dernière qu'il ferait l'acquisition de GammaPod une fois le marquage CE obtenu.

« Nous avons choisi GammaPod en raison de son potentiel de modification des pratiques », a déclaré le Dr Marco Trovò, responsable du département de radiothérapie de l'ASUIUD. « En Italie et dans toute l'Europe, notre domaine s'oriente actuellement vers le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce avec des cycles de radiation plus courts. Le GammaPod est totalement non invasif et pourrait potentiellement permettre à nos patientes de recevoir un traitement complet en seulement une à cinq fractions. »

La société Xcision est représentée en Europe par Tema Sinergie S.p.A. en Italie et OncoMed Solutions LLC en Suisse, en Allemagne et en Autriche. La technologie innovante de la société sera présentée au salon ESTRO 38 à Milan, en Italie, du 26 au 30 avril, sur le stand 2975.

À propos de Xcision Medical Systems

Xcision Medical Systems, LLC est une société de technologie médicale développant des solutions de radiothérapie stéréotaxique avancées susceptibles d'accroître considérablement la qualité des traitements et d'améliorer la vie des patients et de leurs proches. Les solutions de la société ont pour but d'étendre les avantages de la radio-oncologie à un plus grand nombre de patients et de favoriser des traitements non invasifs permettant aux patients de retrouver plus rapidement et moins douloureusement une vie plus épanouie après un diagnostic de cancer.

Contact avec les médias

Steve Rubenstein

Directeur adjoint du marketing

Xcision Medical Systems

+1(443) 681-7463

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/877505/Xcision_Medical_Systems_GammaPod.jpg

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :