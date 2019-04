Visa Canada se taille une place au classement canadien des Meilleurs lieux de travailtm de 2019





TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Visa Canada annonce avec fierté que Great Place to Work® a reconnu l'entreprise comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm au Canada. Visa a obtenu le 27e rang du classement des Meilleurs lieux de travailtm au Canada (chez les entreprises comptant plus de 1 000 employés), aux côtés de 50 milieux de travail comptant parmi les plus renommés au pays.

« Nous sommes fiers de recevoir ce grand honneur et d'être reconnus comme l'un des meilleurs endroits où travailler au Canada grâce au titre d'un des Meilleurs lieux de travailtm », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. « Nos employés sont passionnés et motivés, et constituent la force motrice qui fait de nous l'un des meilleurs endroits où travailler; être reconnu à cet égard est le résultat direct de leur dévouement et de leur engagement. Nous valorisons les perspectives diversifiées de nos employés et encourageons une atmosphère qui soutient la réflexion qui sort du cadre habituel. »

Visa est fière de donner aux employés la possibilité de façonner le domaine des paiements au Canada, d'investir dans le développement de leur carrière et de faire partie d'un milieu de travail inclusif et diversifié. Cette année, Visa a mis en place de nouvelles équipes multifonctionnelles qui se sont concentrées sur les plus grandes priorités de notre marché, et ce, afin de s'assurer que notre réflexion était empreinte de diversité et ainsi collaborer et obtenir des résultats de manière collective. Cette année, l'entreprise a reçu de nombreux titres dont elle peut être fière, notamment la reconnaissance d'être un des Meilleurs lieux de travailtm en technologie, un des Meilleurs lieux de travailtm gérés par des femmes de Great Place to Work® ainsi que sa reconnaissance à la liste de 2019 des meilleurs employeurs du grand Toronto.

Le classement des Meilleurs lieux de travailtm canadien repose sur le score de l'indice de confiance indiqué par les employés qui ont donné leur avis sur cinq principes (la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie). Pour être admissibles au classement des Meilleurs lieux de travailtm au Canada, les organisations doivent obtenir le titre Great Place to Work Certifiedtm au cours de l'année qui précède.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sécuritaire, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sécuritaires et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil, et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à visa.ca et @VisaNewsCA.

À propos de Great Place to Work :

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieux de travail à haut rendement qui inspirent la confiance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services-conseils et des programmes de certification, GPTW reconnaît les Meilleurs lieux de travailtm au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exceptionnelles. Visitez-nous au www.greatplacetowork.ca ou suivez-nous sur Twitter au @GPTW_Canada.

