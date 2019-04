Corporation Financière M.R. annonce la promotion de Monsieur Simon Essiambre à titre d'associé





MONTRÉAL and LAVAL, Québec, 26 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Financière M.R. est fière d'annoncer aujourd'hui la nomination de M. Simon Essiambre à titre d'associé du cabinet.

Nomination de Monsieur Simon Essiambre



M. Essiambre a rejoint le cabinet Corporation Financière M.R. en 2016 en tant que conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a depuis grandement contribué au rayonnement du cabinet et à l'évolution de son offre de service.

M. Essiambre sera maintenant responsable du département de gestion de patrimoine, qui est entièrement dédié aux propriétaires de PME.

L'excellence du parcours académique de Simon Essiambre, ainsi que son expérience dans le domaine financier sont à la source de cette nomination. Appuyé par un baccalauréat en administration des affaires, et par plus de 14 ans de pratique dans les services business to business, M. Essiambre est heureux de mettre son talent au service de Corporation Financière M.R.

M. Essiambre : un financier de talent à l'approche complète et dédiée

Son expertise, qui regroupe un grand nombre de secteurs d'activité, sera un atout pour les chefs d'entreprise, dont se charge d'accompagner Corporation Financière M.R. au quotidien, notamment en rapport aux services suivants :

La gestion du patrimoine personnel et familial, qui inclut les portefeuilles de placement, les assurances individuelles, la fiscalité, la retraite et la succession?;

La valorisation du patrimoine d'entreprise et du capital humain, avec notamment les programmes d'avantages sociaux et la préparation des plans de relève et de transfert d'entreprise.

M. Essiambre valorise l'aspect humain qui anime toute entreprise. Il privilégie une approche complète et dédiée, qui vise la juste application des stratégies et des solutions recommandées par Corporation Financière M.R. Impliqué dans son milieu et sensible aux enjeux de santé publique, M. Essiambre est membre du comité jeunes philanthropes de la Fondation Cité de la Santé de Laval.

À propos de Corporation Financière M.R.

Corporation Financière M.R. est un cabinet de renommé cofondé par les associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse. L'entreprise se spécialise en gestion financière et en gestion du patrimoine. Ses domaines d'activités répondent autant aux besoins des particuliers que des petites et moyennes entreprises.

Corporation Financière M.R. se démarque depuis ses débuts par son offre de service complète et intégrée à l'échelle provinciale. Le cabinet de services financiers, qui possède des bureaux à Montréal et à Laval, est membre du réseau SFL Gestion de Patrimoine, partenaire de Desjardins Sécurité Financière.

Pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et familial, pour assurer la pérennité de votre entreprise ou pour toute autre initiative reliée au développement de vos stratégies d'affaires, contactez Corporation Financière M.R.

Bureau

Tél. : 514 483-2070, poste 214

Sans frais : 1 877 483-2070, poste 214

Fax : 514 483-3185

Courriel : info@cfmr.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b598f354-3443-49fc-9885-035a40fa41db

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 08:05 et diffusé par :