L'Impériale déclare son dividende pour le deuxième trimestre de 2019





La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel de 22 cents par action pour les actions ordinaires en circulation de la compagnie. Ce dividende sera payable le 1er juillet 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 juin 2019.

Le dividende du deuxième trimestre de 2019 est comparable à celui de 0,19 $ par action déclaré pour le premier trimestre de l'année.

L'Impériale possède une longue et fructueuse histoire de croissance et de stabilité financière au Canada et se positionne comme l'un des chefs de file de l'industrie pétrolière du pays. La compagnie a versé des dividendes chaque année depuis plus d'un siècle et le paiement de son dividende annuel a augmenté pendant 24 années consécutives.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :