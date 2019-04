Invitation aux journalistes - Le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail souligné à Gatineau





GATINEAU, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité régional Construction et la Direction régionale de l'Outaouais de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invitent les représentants et représentantes des médias et le public à son événement soulignant le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

Pour cette quatrième année de l'événement, c'est avec plaisir que nous recevrons M. Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais, qui nous livrera une allocution à saveur historique sur le thème des « Allumettières » en Outaouais. M. Prévost nous parlera des conditions de travail difficiles de l'époque et du peu de mesures de sécurité qui existaient dans ce milieu de travail. L'activité se terminera par la tenue d'une minute de silence à la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail.

Date : Vendredi 26 avril 2019



Heure : 11 h



Lieu : Place de la Francophonie

Gatineau (devant le Théâtre de l'île)

Historique

En 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Le Jour de deuil est aussi un événement international qui est souligné dans près de 100 pays en mémoire des victimes d'accidents du travail. En 2003, le Bureau international du travail avait décrété le 28 avril « Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ».

Le Comité régional Construction en quelques mots

Créé il y a plus de quinze ans, le Comité régional Construction regroupe la plupart des associations patronales et syndicales du domaine de la construction en Outaouais ainsi que plusieurs organismes liés à ce secteur. Il a comme mission d'offrir un lieu d'échange sur les enjeux de santé et de sécurité aux acteurs du milieu.

Source : Alain Trudel, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de l'Outaouais

Téléphone : 819 778-8600, poste 8602

