/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'Administratrice en chef de la santé publique du Canada animera une discussion sur la diffusion des informations erronées au sujet des vaccins dans les réseaux sociaux/

OTTAWA, le 25 avril 2019 /CNW/ - Dre Theresa Tam, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, convoquera une table ronde animée par le Forum des politiques publiques, sur la diffusion des informations erronées au sujet des vaccins dans les réseaux sociaux et de l'effet qu'elles ont sur les maladies évitables par la vaccination au Canada.

Cette table ronde comptera parmi ses participants des représentants des réseaux sociaux, de la culture numérique et médiatique, de la santé publique et de parents influenceurs, et elle sera diffusée en direct à : https://www.facebook.com/publicpolicyforum/

Dre Tam ainsi que des membres du panel répondront aux questions des médias après la discussion.

Date

Le 26 avril 2019

Heure

14 h 30 (HAE)

Lieu

Le Forum des politiques publiques

130, rue Albert, pièce 1400

Ottawa, Ontario

