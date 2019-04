La Semaine de la presse et des médias débute aujourd'hui





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine de la presse et des médias, qui se déroule partout au Québec du 26 avril au 5 mai, débute aujourd'hui avec le vernissage de l'exposition des photos de presse finalistes au Prix Antoine-Desilets.

Voici la programmation du volet Grand public des 26, 27 et 28 avril 2019 :

VENDREDI 26 AVRIL

Vernissage de l'exposition « Regard sur notre monde »

Lancement de l'exposition des photos de presse finalistes au prix Antoine-Desilets 2018, qui honore les meilleures photographies de presse de l'année au Québec. Les lauréats seront dévoilés le dimanche 5 mai lors du Gala des Grands Prix du journalisme.

De 17 h 30 à 21 h

À l'Espace 8 de Montréal, 4040 boulevard Saint-Laurent, suite 8, Montréal.

Entrée libre. Vin et grignotines.

DU VENDREDI 26 AVRIL AU JEUDI 2 MAI

Exposition « Regard sur notre monde »

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) vous invite à visiter l'exposition des photos finalistes du Prix Antoine-Desilets.

À l'Espace 8 de Montréal, 4040 boulevard Saint-Laurent, suite 8, Montréal.

Entrée libre.

Samedi 27 avril et dimanche 28 avril de 12h à 17h.

Lundi 29 juin, mardi 30 juin, mercredi 1er mai et jeudi 2 mai de 12h à 21h.

À propos de la Semaine de la presse et des médias

La Semaine de la presse et des médias est l'occasion pour les journalistes d'expliquer leur travail au public et de promouvoir le rôle que jouent les médias dans la société. À travers une foule d'activités organisées pour les jeunes et les moins jeunes, la FPJQ souhaite rétablir avec les citoyens le lien de confiance malmené, notamment par l'essor des fausses nouvelles et leur impact dévastateur sur la société. Et ainsi rappeler que les journalistes se sont engagés à ne publier que la vérité, toute la vérité, et que le seul intérêt défendu par les journalistes est celui du public.

« En cette ère d'hyper-communication, il est essentiel de mettre en valeur le travail des journalistes et de renforcer le lien de confiance avec le public. »

- Philippe Fehmiu, porte-parole de la Semaine de la presse et des médias.

Consultez le site web dédié à la Semaine de la presse et des médias et retrouvez la programmation complète à l'adresse semainedelapresse.com

À propos de la FPJQ (fpjq.org) et du programme #30 secondes avant d'y croire (30secondes.org)

Depuis 50 ans, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de presse et le droit public à l'information. Elle intervient chaque fois que la liberté de presse est menacée. Elle fait entendre la voix des journalistes partout où c'est nécessaire. Organisme sans but lucratif, la FPJQ est la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada.

Depuis 2017, la FPJQ parraine le programme #30 secondes avant d'y croire afin de lutter contre la désinformation. Des journalistes membres de la FPJQ offrent bénévolement une formation aux étudiants du 2e cycle des écoles secondaires de partout au Québec afin de leur donner des réflexes pour repérer les fausses nouvelles et mieux comprendre leur impact dévastateur dans la société. L'objectif de cet atelier est de forger leur sens critique, quel que soit le média d'information qu'ils consultent. La FPJQ désire, parallèlement à cette formation sur les fausses nouvelles, sensibiliser aussi les jeunes au rôle d'une presse responsable et mieux faire connaître le travail des journalistes.

SOURCE Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :