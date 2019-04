Automobile Barcelona organise un salon historique pour sa centième édition





BARCELONE, Espagne, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Automobile Barcelona, le salon de l'automobile international organisé par la Fira de Barcelona, présentera sa plus importante édition à l'occasion de son centenaire, qui se tiendra du 11 au 19 mai 2019. L'événement, qui sera le premier salon professionnel espagnol à fêter ses cent ans, présentera un total de 44 marques de voitures, et a programmé un grand nombre d'activités annexes afin de célébrer un siècle d'existence.

Le salon de l'automobile accueillera Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cupra, Dacia, DR Automobiles, EasyMile, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Ford, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mercedes Benz Vans, Mini, Mitsubishi, Nissan, Pal-V, Piaggio Commercial Vehicle, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen et Volvo.

Enrique Lacalle, président de l'Automobile Barcelona, a déclaré : « Le salon de cette année sera un événement particulièrement incontournable pour les amateurs de voitures, les représentants des médias ainsi que les professionnels du secteur. Nous présenterons les derniers modèles des plus grands constructeurs automobiles, mais nous offrirons également aux visiteurs l'opportunité d'expérimenter personnellement les technologies qui formeront la société de demain et transformeront la mobilité et notre vie dans un avenir pas si lointain ».

L'événement s'articulera autour de trois piliers principaux : le salon automobile, où les marques présenteront leurs derniers modèles ainsi que diverses innovations qui sont en train de transformer l'avenir de l'industrie automobile, par le biais notamment de la connectivité, de la conduite autonome, du passage à l'électrique, de l'IdO et de la mobilité intelligente ; le Connected Street, où les visiteurs pourront essayer certaines de ces technologies, notamment les véhicules autonomes en environnement réel ou l'observation d'une voiture volante ; et enfin le troisième pilier, Road to 100, un programme d'activités proposant un voyage à travers les 100 ans d'histoire de l'Automobile Barcelona et sa relation privilégiée avec Barcelone et l'expansion de l'industrie automobile en Espagne.

Par ailleurs, Automobile Barcelona est à l'origine d'un nouveau salon audiovisuel qui entraînera les visiteurs dans une expérience interactive et immersive à travers 100 ans d'histoire de l'automobile, de Barcelone et de sa transformation, ainsi que vers l'avenir de la mobilité. Cette expérience unique mêle projections holographiques et 3D avec de la musique surround dans une installation de plus de 1 500 m2.

Automobile Barcelona est le seul salon en Espagne reconnu par l'OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles).

