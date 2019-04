La marque de cosmétiques colle parfaitement à la peau, en mode tricolore





Yinrrytung, une marque de cosmétiques populaire née à Paris, choisit le "make up in French style" comme concept de marque. Intégrant les meilleures technologies de recherche et de développement et les tendances les plus avant-gardistes de la mode, Yinrrytung s'est positionné en pionnier en matière de mode des couleurs. La marque se consacre à la combinaison maquillage et soins de la peau, en maximisant les caractéristiques de la romance, de la confiance, du charme, et de la séduction chez les femmes.

Yinrrytung (Paris, France), avec sa réponse unique et rapide à la mode, adhère toujours à l'élégance du style français et progresse pour le charme des femmes depuis plus d'une décennie. Ses produits de beauté sont populaires en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et dans plus de 80 pays et régions. Ils sont très recherchés par les femmes en quête de beauté et passionnées de mode.

Les rouges à lèvres, principaux produits de Yinrrytung, sont réputés car ils répondent aux besoins nutritifs de la peau des lèvres délicates des femmes, s'harmonisent et améliorent toutes sortes de formes et de couleurs de lèvres. Les produits peuvent donner aux lèvres un contour complet, et en même temps hydrater et nourrir les lèvres.

Yinrrytung a insufflé à la marque sa philosophie française et sa sensibilité à la mode. La société a fait preuve de courage en matière d'innovation et d'exploration continue, ce qui a influencé dans une certaine mesure le marché mondial des cosmétiques. Puisant son ADN dans les racines du style français, la tension dans le plaisir et l'absence de limites, et sa vision dans un style résolument jeune, Yinrrytung a fait des cosmétiques un carnaval de la mode.

