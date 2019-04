Roche a présenté les données de Caprion Biosciences sur la spectrométrie de masse ciblée pour la protéomique clinique





Roche a présenté des données démontrant l'intérêt de l'utilisation d'une plateforme de spectrométrie de masse MRM quantitative conforme aux bonnes pratiques cliniques (BPC) dans des essais cliniques

MONTRÉAL, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- La société Caprion Biosciences est heureuse d'annoncer la fin d'une étude collaborative portant sur l'utilisation de la spectrométrie de masse pour quantifier les biomarqueurs dans des échantillons cliniques. Les résultats présentés par le Dr Axel Ducret (F. Hoffman-La Roche Ltd) lors de la récente conférence sur les applications de la spectrométrie de masse en laboratoire clinique MSACL (Mass Spectrometry Applications to the Clinical Lab) à Palm Springs confirment l'intérêt de l'utilisation de la spectrométrie de masse MRM ciblée pour la quantification des biomarqueurs dans de grands ensembles d'échantillons cliniques, au sein d'un environnement réglementaire.

Forte de son expertise dans les domaines bioanalytique et réglementaire, Caprion a développé un essai dans un environnement conforme aux BPC et répondant aux exigences des programmes de biomarqueurs cliniques. En utilisant les peptides et les directives du CPTAC (Consortium clinique d'analyse protéomique des tumeurs), l'essai a montré robustesse et reproductibilité, et a permis la quantification simultanée de douze protéines dans des échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE).

« Cette étude novatrice a mis en lumière la robustesse de la technologie permettant l'application d'une stratégie optimale basée sur les biomarqueurs dans les études cliniques », a déclaré Lorella Di Donato, première vice-présidente et cheffe de l'exploitation. « Il est fondamental de comprendre l'applicabilité de la quantification MRM, par rapport à une approche basée sur la découverte, dans un environnement conforme aux BPC. Nous veillons d'emblée à concevoir un essai adéquat du point de vue scientifique, technique et réglementaire. Nous garantissons la validité des données en caractérisant de manière exhaustive les paramètres de l'essai tels que spécificité, interférence, report et effets de matrice. Notre expérience a montré qu'une interprétation analytique solide était essentielle pour sélectionner de manière optimale les peptides de substitution et, partant, garantir la performance de l'essai. »

« Notre contribution confirme également la position de Caprion en tant que chef de file du développement d'essais complexes sur les biomarqueurs », a indiqué Martin LeBlanc, président et PDG. « La vaste expertise de Caprion dans les domaines du développement et de la validation d'essais bioanalytiques complexes avec spectrométrie de masse pour la quantification multiplexe de protéines permet à notre société de se distinguer et offre à nos partenaires la confiance nécessaire pour poursuivre leurs programmes cliniques. »

À propos de Caprion Biosciences, Inc.

Caprion est le principal fournisseur de services spécialisés de protéomique et d'immunologie à l'industrie biopharmaceutique. Ces dernières années, Caprion a connu une forte croissance grâce à ses services exclusifs de cytométrie de flux multiparamétrique pour la surveillance des réponses immunitaires et de spectrométrie de masse pour la mesure quantitative et robuste de biomarqueurs protéiques.

