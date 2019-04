Le Fonds de revenu Noranda présente ses résultats financiers du premier trimestre de 2019





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Québec, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2019. À moins d'indication contraire, tous les montants présentés sont en dollars américains.

Faits saillants financiers et d'exploitation du premier trimestre de 2019

Le Fonds a subi une perte avant impôts sur le résultat de 23,1 M$ pour le premier trimestre de 2019, comparativement à un résultat avant impôts sur le résultat de 16,6 M$ au premier trimestre de 2018.

Excluant de l'incidence des profits et pertes sur les instruments dérivés, le résultat avant impôts sur le résultat s'est établi à 7,2 M$ comparativement à 1,2 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 1 de (0,8) M$ pour le premier trimestre de 2019, contre un BAIIA ajusté de 11,2 M$ pour le premier trimestre de 2018.

de (0,8) M$ pour le premier trimestre de 2019, contre un BAIIA ajusté de 11,2 M$ pour le premier trimestre de 2018. La production de zinc a diminué de 6 % pour s'établir à 64 654 tonnes, par rapport à 68 861 tonnes au premier trimestre de 2018.

Les ventes de zinc ont totalisé 64 646 tonnes, en baisse de 7 % par rapport à 69 636 tonnes au premier trimestre de 2018.

Les coûts de production unitaires 2 ont affiché une légère hausse de 2,6 % comparativement à ceux du premier trimestre de 2018.

ont affiché une légère hausse de 2,6 % comparativement à ceux du premier trimestre de 2018. Les stocks ont augmenté pour atteindre 208,5 M$ à la fin du trimestre, contre 149,9 M$ à la clôture de l'exercice 2018 en raison de la diminution des livraisons de charge d'alimentation d'origine locale et du calendrier des navires.

« Après une excellente fin d'exercice 2018, notre affinerie fonctionnant à pleine capacité, le premier trimestre de 2019 présentait un nouveau défi », a déclaré Liana Centomo, nouvellement nommée au poste de chef de la direction du Fonds. « La baisse des réceptions de concentré d'origine locale a été contrebalancée par un apport en concentré de provenance étrangère. Comme ce concentré contient habituellement davantage d'impuretés, son utilisation a des répercussions sur la production. Nous travaillons à résoudre les problèmes liés au niveau accru d'impuretés sur le court terme en optimisant les processus, tout en évaluant la possibilité d'apporter des modifications à l'affinerie à moyen et à long termes. Nous maintenons nos prévisions de production et de ventes dans une fourchette de 270 000 à 280 000 tonnes pour l'exercice. »

Résultats financiers et résultats d'exploitation du premier trimestre de 2019

Pour le premier trimestre de 2019, le Fonds a subi une perte avant impôts sur le résultat de 23,1 M$, comparativement à un résultat avant impôts sur le résultat de 16,6 M$ au premier trimestre de 2018. Cette perte résulte du recul des volumes de production, des prix du zinc et des conditions commerciales par rapport à ceux du premier trimestre de 2018, ainsi que de l'incidence défavorable de la perte sur instruments financiers dérivés. Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2019 a été touché par les mêmes facteurs.

Les obstacles associés à la gestion des impuretés et à la capacité de filtration au premier trimestre de 2019 se sont traduits par une baisse des volumes traités, alors que le traitement des cathodes en stock à l'ouverture de 2018 avait été favorable aux volumes de production du premier trimestre de 2018.

Les coûts de production avant la variation des stocks se sont établis à 32,6 M$ au premier trimestre de 2019, contre 33,8 M$ au premier trimestre de 2018.

Les coûts de production unitaires ont été relativement stables, à 504 $ la tonne, au premier trimestre de 2019, par rapport à 491 $ la tonne au trimestre correspondant de 2018, la baisse des volumes de production s'étant fait quelque peu ressentir.

Au 31 mars 2019, la dette du Fonds se chiffrait à 130,4 M$, soit une légère baisse comparativement à 133,7 M$ au 31 décembre 2018. Les soldes des stocks et les dettes fournisseurs se sont accrus par rapport à leur niveau de décembre 2018 en raison de la baisse des livraisons de concentré d'origine locale, qui a dû être contrebalancée par une augmentation du concentré de provenance étrangère, et du calendrier des navires. Des facilités appropriées sont en place pour financer un niveau accru des stocks.

Perspectives du Fonds

Le principal défi avec lequel le Fonds doit composer est la capacité de l'affinerie de continuer à mener ses activités de manière rentable selon les modalités du marché, y compris les frais de traitement du marché.

Selon les analystes du secteur, comme Wood Mackenzie et CRU, le resserrement du marché du concentré amorcé en 2016 s'est poursuivi en 2017 et au début de 2018. Ce resserrement du marché est attribuable à la fermeture de plusieurs mines importantes au cours des dernières années et à la demande mondiale en concentré qui a entraîné une rupture d'approvisionnement.

Wood Mackenzie a de plus indiqué que le resserrement du marché a incité des affineries en Chine à réduire leur production. Les mesures répressives généralisées de la part des agences environnementales chinoises ont entraîné des baisses supplémentaires de la production et la fermeture de certaines affineries. Selon Wood Mackenzie, les frais de traitement au comptant indicatifs sur le concentré importé de la Chine ont augmenté, atteignant 187 $ la tonne en décembre 2018 et 257 $ la tonne en mars 2019. Wood Mackenzie prévoit également un accroissement des activités d'affinage et de la production de minerai en Chine en 2019.

Le 28 février 2019, le Fonds a conclu avec Glencore une entente quant aux conditions qui régiront l'achat de concentré et la vente de zinc pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Au cours des derniers mois, comme il a été mentionné ci-haut, les frais de traitement pour le concentré ont fait un bond favorable aux fonderies, mais le marché demeure volatil. Dans ce contexte, le Fonds a priorisé la conclusion d'une entente aux termes de laquelle les frais de traitement seront fixes pour 50 % du concentré et variables pour les 50 % restants, ces charges reflétant les variations du marché pendant cette période, en plus des autres modalités de l'entente d'une durée de quatre ans.

Le Fonds s'attend à réaliser la pleine incidence de ces modalités une fois que tout le stock acheté avant le 1er mai 2019 aura été traité, ce qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2019.

Étant de nature sensible sur le plan commercial, les modalités du marché n'ont pas été communiquées, conformément aux exigences contractuelles et aux pratiques en vigueur sur le marché concernant la confidentialité des renseignements sur les prix.

BAIIA ajusté indicatif

Pour illustrer l'incidence des modalités récemment négociées, le BAIIA ajusté pour une période complète de 12 mois selon ces modalités, en utilisant les hypothèses ci-dessous et en excluant l'incidence du concentré acheté selon les modalités du contrat précédent, se situerait entre 52 M$ et 85 M$.

Hypothèses ? Calcul du BAIIA indicatif Prix du zinc ($ US la livre) 1,13 $ à 1,36 $ Taux de change $ US/$ CA 0,77 $ Production et ventes de zinc (en tonnes) 270 000 à 280 000 Concentré et zinc secondaire affinés (en tonnes) 540 000 à 560 000

En supposant des dépenses d'investissement de 30 M$ à 35 M$ au cours de la même période de 12 mois, les flux de trésorerie d'exploitation, après dépenses d'investissement, s'établiraient entre 17 M$ et 55 M$.

Fait à noter, le BAIIA ajusté indicatif est une estimation qui pourrait ne pas correspondre aux résultats futurs, ceux?ci étant tributaires de l'évolution des prix du zinc, de la fluctuation des frais de traitement et d'autres facteurs comme les niveaux de production, les taux de change, les primes sur le zinc, les prix des sous-produits et les coûts de production. Le BAIIA ajusté indicatif ne doit pas non plus être considéré comme une prévision des résultats de l'année civile 2019, car la période visée par le contrat et l'année civile ne coïncident pas. Par ailleurs, les flux de trésorerie effectivement réalisés pendant les périodes de présentation de l'information financière peuvent fluctuer grandement en raison de la variation du fonds de roulement, y compris de variations touchant les instruments financiers dérivés et d'autres soldes ainsi que les dépenses d'investissement.

Qualité et disponibilité du concentré de zinc

À l'échelle mondiale, la qualité du concentré de zinc a diminué en ce qui concerne la teneur et la présence d'impuretés. Pour les affineries, cette baisse de qualité accroît la quantité de résidus à traiter par tonne de zinc produit. Le Fonds évalue actuellement l'incidence de cette tendance mondiale sur sa capacité d'exploitation afin de déterminer quelles dépenses d'investissement pourraient être engagées pour améliorer sa capacité de production et la rentabilité en général.

Perspectives en matière de production et de vente

Les estimations du Fonds concernant la production et les ventes de zinc pour 2019 sont les suivantes :

Production : de 270 000 à 280 000 tonnes Ventes : de 270 000 à 280 000 tonnes

La capacité du Fonds d'atteindre les cibles susmentionnées est assujettie à divers risques, incertitudes et hypothèses, dont certains sont présentés à la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-dessous.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2019

Date : Le 26 avril 2019 à 8 h 30 (HE)

Numéro à composer : 647-788-4919 ou

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-877-291-4570

Pour accéder à la webdiffusion et regarder le diaporama à partir du site Web du Fonds de revenu Noranda : http://www.fondsderevenunoranda.com/investor/conference.php ou cliquer sur le lien suivant :

https://edge.media-server.com/m6/p/4wnb56tr .

Version en différé de la conférence téléphonique :

Numéro à composer : 416-621-4642 ou

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-585-8367



Le code d'accès est le 7390798. Une fois le code entré, vous serez invité à fournir votre nom ainsi que celui de votre société. La version en différé sera disponible jusqu'à minuit le 3 mai 2019.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s'agit pas d'une source d'information appropriée pour les lecteurs qui n'ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n'est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s'appuie que sur le présent résumé.

Webdiffusion et conférence téléphonique de l'assemblée générale annuelle

Date : Le 26 avril 2019 à 11 h (HE)

Lieu : Gallery du Centre de diffusion TMX, The Exchange Tower, 130 rue King Ouest, Toronto (Ontario)

Pour accéder à la webdiffusion et regarder le diaporama à partir du site Web du Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter le site, à l'adresse http://www.fondsderevenunoranda.com/investor/presentations.php ou cliquer sur le lien suivant : https://bit.ly/2FSG0tY .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com .

Principaux indicateurs de rendement Le tableau suivant présente un sommaire du rendement des principaux indicateurs du Fonds : Trimestres clos les 31 mars 2019 2018 Concentré et zinc secondaire affinés (en tonnes) 132 592 127 486 Teneur en zinc (%) 52,2 51,7 Récupération de zinc (%) 96,3 97,2 Production de zinc (en tonnes) 64 654 68 861 Ventes de zinc (en tonnes) 64 646 69 636 Prix du zinc obtenu ($ US la livre) 1,30 1,61 Prix moyen du zinc à la LME ($ US la livre) 1,23 1,55 Produits tirés des sous-produits (en millions de dollars) 7,6 5,6 Production de gâteaux de cuivre (en tonnes) 768 658 Ventes de gâteaux de cuivre (en tonnes) 543 431 Production d'acide sulfurique (en tonnes) 97 321 104 171 Ventes d'acide sulfurique (en tonnes) 90 929 94 041 Prix moyen du cuivre à la LME ($ US la livre) 2,82 3,16 Prix à marge garantie de l'acide sulfurique ($ US la tonne) 60 41 Taux de change moyen $ CA/$ US 0,75 0,79 * 1 tonne = 2 204,62 livres





PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES ET INFORMATIONS SUR L'EXPLOITATION Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars) 2019 2018 Informations des états du résultat global Produits nets 186 895 230 014 Coûts d'achat des matières premières 137 469 183 827 Perte (profit) sur les instruments financiers dérivés 30 251 (15 426 ) Produits nets, moins les coûts d'achat des matières premières et la perte (le profit) sur les instruments financiers dérivés 19 175 61 613 Autres charges : Production 32 405 34 991 Frais de vente et frais administratifs 3 756 4 186 Perte (profit) de change 55 (630 ) Amortissement des immobilisations corporelles 3 797 3 919 Charge (recouvrement) au titre de l'obligation de réhabilitation 587 (150 ) Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat (21 425 ) 19 297 Charges financières, montant net 1 658 2 697 Résultat avant impôts sur le résultat (23 083 ) 16 600 (Recouvrement) charge d'impôt exigible et différé (3 956 ) 2 555 Résultat attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle (19 127 ) 14 045 Distributions aux porteurs de parts - - (Diminution) augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle (19 127 ) 14 045 Autres éléments du résultat global (1 099 ) (171 ) Résultat global (20 226 ) 13 874





Informations des états de la situation financière 31 mars 2019 31 déc. 2018 Trésorerie 141 732 Stocks 208 462 149 916 Créances clients 157 650 163 635 Impôts sur le résultat à recevoir 2 971 - Immobilisations corporelles 105 664 106 807 Total de l'actif 487 444 439 177 Dettes fournisseurs et charges à payer 146 324 97 707 Produits différés 1 755 2 412 Facilité ABL 130 388 133 672 Total des passifs, à l'exclusion des actifs nets attribuables aux porteurs de parts 338 405 269 912





Trimestres clos les 31 mars

Informations des tableaux des flux de trésorerie 2019 2018 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant les distributions au comptant et la variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement 3 225 4 033 Distributions au comptant versées (1 099 ) - Variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement 5 341 (10 377 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 7 467 (6 344 ) Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (4 774 ) (3 967 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (3 284 ) 9 316 Diminution nette de la trésorerie (591 ) (995 )





Rapprochement des produits nets et des produits nets ajustés Pour le trimestre clos les 31 mars (en millions de dollars) 2019 2018 Produits nets 19,2 $ 61,6 $ Variation de la juste valeur des dérivés incorporés 2,1 (1,2 ) Augmentation (diminution) de la marge sur stocks, déduction faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés 13,9 (9,8 ) Produits nets ajustés 35,2 $ 50,6 $

1 Le BAIIA ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Le BAIIA ajusté est calculé en prenant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat et en l'ajustant pour tenir compte de tous les éléments sans effet de trésorerie, comme l'amortissement, le profit ou la perte sur la vente d'actifs et les variations de la juste valeur des dérivés incorporés. De plus, un ajustement est apporté afin de refléter la variation nette des obligations de réhabilitation ((recouvrement) charge au titre de la remise en état, moins les frais de restauration des lieux), l'augmentation (la diminution) de la marge sur stocks et la variation nette des avantages du personnel (charges sans effet de trésorerie au titre des avantages du personnel, moins les cotisations de l'employeur).

2 Les coûts de production unitaires ne sont pas une mesure reconnue en vertu des Normes internationales d'information financière et, par conséquent, la méthode de calcul des coûts de production unitaires du Fonds peut ne pas être comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Les coûts de production unitaires sont les coûts de production divisés par le total des tonnes de zinc produites. Le Fonds utilise les coûts de production unitaires parce qu'il estime qu'ils donnent la meilleure indication des coûts de production d'une période et qu'ils permettent de comparer les coûts de production de différentes périodes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec

Paul Einarson,

Chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@fondsderevenunoranda.com





