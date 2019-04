Chopard s'associe à Automobiles Porsche Canada





La Maison d'horlogerie et de joaillerie de grand luxe injecte une saveur internationale à la série d'épreuves canadienne

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, Chopard devient le chronométreur officiel d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. Chopard agira aussi à titre de commanditaire principal de la saison 2019 de la série GT3 Cup Challenge présentée par Yokohama.

« Nous sommes ravis d'accueillir au Canada ce partenariat bien établi entre Chopard et Porsche », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Ce partenariat est en parfaite adéquation, car les deux marques partagent la même clientèle. »

Pour Karl-Friedrich Scheufele, coprésident de Chopard, ce lien relève d'une évidence : « Les amoureux de belles voitures ont souvent un faible pour les précieux garde-temps et réciproquement. Dans ces deux domaines, la précision extrême et l'élégance sportive sont importantes. »

Dans le cadre de ce partenariat, la Maison Chopard sera présente les weekends de course et affichera ses couleurs sur toutes les voitures de course inscrites. Lors de la dernière épreuve, les champions de catégorie recevront une montre Chopard.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/Porsche | facebook.com/Porsche

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

À propos de Chopard, l'Artisan de nos Émotions - depuis 1860

Depuis sa fondation en 1860, Chopard perpétue l'héritage de savoir-faire artisanaux et de métiers traditionnels pour façonner des créations contemporaines synonymes d'émotions. Guidée par une vision du monde résolument positive, la Maison célèbre les moments précieux de femmes et d'hommes accomplis pour qui montres et bijoux prolongent une joie de vivre de chaque instant.

Une vision Chopard qui transparaît à travers le prisme de trois éléments centraux : la bienfacture, assurée par le travail d'Artisans passionnés experts dans leurs domaines; la créativité, abondante et généreuse, qui permet à tout un chacun de trouver dans l'offre de la Maison des objets précieux qui lui correspondent; et enfin l'éthique. Très impliquée dans les choix stratégiques de la Maison, la famille Scheufele considère en effet que le grand luxe contemporain ne peut être qu'éthique et responsable. C'est ainsi qu'en 2013, les coprésidents Caroline et Karl-Friedrich Scheufele ont lancé « Voyage vers un luxe responsable », un engagement d'utiliser 100 % d'or éthique dans la confection de ses montres et bijoux à compter de juillet 2018.

Aujourd'hui, la Maison emploie plus de 2 000 personnes à travers le monde. Il s'agit d'une société indépendante à intégration verticale ayant le contrôle total de la production, du design à la distribution, par l'intermédiaire de 15 filiales, 1 200 points de vente et plus de 160 boutiques éponymes.

Plus de 50 métiers sont pratiqués dans trois sites de production où priment la formation maison et la transmission du savoir. La collection de montres exceptionnelles pour hommes L.U.C incarne l'excellence horlogère Chopard. La Maison bénéficie d'une grande renommée pour ses créations de Haute Joaillerie, notamment les collections Red Carpet et Green Carpet ainsi que l'exceptionnelle collection Garden of Kalahari. La réputation de Chopard repose aussi sur des collections emblématiques de montres et de joaillerie iconiques, comme « Happy Diamonds », « Happy Sport » et « Mille Miglia ».

Animée par la passion de la famille Scheufele qui dirige Chopard, la Maison est le fidèle partenaire du Festival de Cannes depuis 1998 et, depuis 1988, des Mille Miglia, la mythique épreuve de sport italienne. Chopard est aussi le chronométreur officiel de Porsche Motorsport.

