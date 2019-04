L'Impériale publie son Sommaire sur l'énergie et le carbone





L'Impériale a publié aujourd'hui son Sommaire sur l'énergie et le carbone : Se positionner pour un avenir à plus faible émission de carbone. Le rapport décrit l'engagement de L'Impériale à s'attaquer aux changements climatiques, tout en proposant des solutions énergétiques qui génèrent un progrès économique mondial et qui respectent l'environnement.

Entre 2013 et 2017, L'Impériale a réduit de 20 % l'intensité des émissions de gaz à effet de serre générées par l'exploitation des sables pétrolifères; elle prévoit de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre produites par ces installations de sables pétrolifères de 10 % au cours des cinq prochaines années, en comparaison des niveaux de 2016.

« Des milliards de personnes devraient accéder à la classe moyenne d'ici 2040 et notre rôle est de fournir une énergie fiable et abordable pour soutenir l'amélioration du niveau de vie de ces personnes tout en réduisant notre impact environnemental », a déclaré Rich Kruger, président du conseil, président et chef de la direction de L'Impériale. « Nous prenons des mesures concrètes en réduisant l'intensité de nos émissions de gaz à effet de serre et en soutenant des recherches qui mènent à des percées technologiques. »

Au cours des 20 dernières années, L'Impériale a investi plus de 2,1 milliards de dollars en recherche et développement. Les technologies d'exploitation des sables pétrolifères de prochaine génération qui sont installées dans ses sites sont actuellement à divers stades de développement; ces technologies pourraient permettre de réduire de 25 % à 90 % l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de la nouvelle production.

Le Canada a la possibilité d'être un fournisseur mondial d'énergie responsable à long terme, et l'engagement de L'Impériale en matière de recherche positionne la compagnie de manière favorable pour le double défi de produire une énergie fiable et abordable de manière responsable dans un avenir où les émissions de carbone seront réduites.

La production de ce sommaire a été fondée sur les travaux du Groupe de travail sur la divulgation accrue de renseignements sur les risques financiers liés au climat; il s'ajoute à la divulgation des renseignements financiers de la compagnie et à son rapport portant sur l'évolution de son développement durable.

Pour obtenir davantage d'informations sur le Sommaire sur l'énergie et le carbone, consultez le site www.imperialoil.ca/ecs.

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 19:05 et diffusé par :