Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats du premier trimestre de 2019

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2019. Le rapport du premier trimestre de 2019 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Relations avec les investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca. Il a également été déposé sur SEDAR et peut être consulté à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis de constater que l'exercice 2019 a commencé sur une bonne note, notamment avec des résultats financiers qui correspondent aux attentes pour le premier trimestre et d'excellents résultats d'exploitation », a déclaré Stephen Johnson, président et chef de la direction. « D'un point de vue opérationnel, a-t-il ajouté, le résultat d'exploitation net des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, a progressé de 2,4 % en regard de celui du premier trimestre de 2018 et le taux d'occupation à la clôture de la période est resté très élevé, à 97,4 %. Les activités d'investissement du trimestre ont notamment compris le transfert d'un montant de 168,7 millions de dollars des biens en voie d'aménagement vers les immeubles à revenu, ce qui représente environ 807 000 pieds carrés de superficie locative brute additionnelle. Nous avons également acquis deux immeubles de commerce de détail de grande qualité ayant pour locataire pilier un magasin d'alimentation ainsi qu'un important site d'aménagement résidentiel au centre-ville de Toronto, pour un investissement total de 56,1 millions de dollars. »

Sommaire des résultats financiers

Pour les trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars)

(non audité)

2019



2018

Selon les PCGR











Bénéfice net (perte nette)

(902 132) $

626 991 $ Bénéfice net (perte nette) par part après dilution

(1,346)



1,513

Produits locatifs

322 973



215 248

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation

192 768



127 828

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

(3 455)



33 039















Selon une base proportionnelle1)











Produits locatifs1)

339 600



215 248

Résultat d'exploitation net (« REN »)1), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie

232 609



150 004

REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1)

140 017



136 725

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement1)

5 478



33 039















Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)2)

169 260



105 685

FPAE2) par part après dilution

0,252



0,255

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté

des FPAE »)2)

154 673



95 360

Montant ajusté des FPAE2) par part après dilution

0,231



0,230

Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE2) après dilution

80,0 %

80,2 %













Distributions déclarées

123 745



76 486

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

670 451 259



414 441 099







1) Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode

la mise en équivalence. 2) Mesure non conforme aux PCGR.

Résultats trimestriels

Bénéfice net (perte nette) - Une perte nette de 902,1 millions de dollars a été inscrite au premier trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice net de 627,0 millions de dollars un an plus tôt. La diminution résulte essentiellement des ajustements défavorables de la juste valeur des parts échangeables en raison de l'importante hausse du prix des parts au cours du trimestre. Cette variation s'explique également par la croissance du résultat d'exploitation net attribuable à l'acquisition de Canadian Real Estate Investment Trust (« CREIT »), contrebalancée en partie par la hausse des charges d'intérêts nettes découlant principalement du financement par emprunt additionnel contracté aux fins de l'acquisition, de même que par les coûts de transaction liés à l'acquisition et autres charges connexes.





Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du premier trimestre de 2019 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la fiducie et qui est disponible à l'adresse www.choicereit.ca et, sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le vendredi 26 avril 2019 à 11 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1?888?231?8191 (sans frais). L'enregistrement sera disponible deux heures après l'évènement au 416-849-0833, en composant le code d'accès 1686167. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur « Évènements et webémissions » dans la section « Nouvelles et évènements » de notre site Web, à l'adresse www.choicereit.ca.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 756 biens immobiliers offrant au total 67,7 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle, le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 15, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2019, et sont rapprochées à la mesure conforme aux IFRS la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2019 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca. Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.



Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux évènements ou d'un changement éventuel de circonstances.

