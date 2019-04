#PortesOuvertesOntario 2019: 36 événements, 900 sites, 1 aventure sans fin





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien accueille Portes ouvertes Ontario 2019 et ouvre de nouvelles perspectives passionnantes sur le patrimoine architectural, culturel et naturel ce printemps et cet automne!

Portes ouvertes Ontario compte 36 événements incluant plus de 900 sites du patrimoine bâti et naturel à travers la province. À chaque événement, les responsables locaux des programmes partageront des histoires uniques et intéressantes sur l'Ontario, emmèneront les Ontariens dans les coulisses de superbes sites patrimoniaux et proposeront de vivre une aventure sans fin aux Ontariens de toute la province.

Beth Hanna, directrice générale de la Fiducie du patrimoine ontarien, déclare, « Portes ouvertes Ontario est une occasion d'explorer certains des sites historiques uniques, intéressants et magnifiques de la province. Cette initiative nous permet de redécouvrir chaque destination et sa contribution distinctive à l'ensemble, c'est-à-dire l'Ontario - son patrimoine culturel et naturel, ses récits, ses langues, ses traditions, ses plats préférés, son art et sa musique. »

Ayant attiré près d'un demi-million d'Ontariens l'an dernier et insufflé 13 millions de dollars dans les économies locales, il est évident que Portes ouvertes Ontario est l'un des événements les plus importants de la province.

Cette année, « Portes ouvertes la nuit » donne le coup d'envoi de la saison le 26 avril, au Civic Museum de Guelph, avec une soirée de concerts, d'activités artistiques et d'activités conçues pour amorcer le dialogue sur le patrimoine des colons de Guelph avec les peuples des Premières nations, Inuits et Métis. Portes ouvertes Guelph se poursuivra la fin de semaine du 27 avril avec des artistes de toute la ville partageant les histoires fascinantes de Guelph par le biais de récits dramatiques, de visites guidées et d'expériences de pop art.

Trente-cinq autres événements partout en Ontario ont lieu entre avril et octobre, y compris un nouvel événement à Dutton Dunwich. Si des histoires uniques sur l'Ontario vous intéressent, si vous souhaitez ardemment voir un certain site patrimonial ou planifier une fin de semaine libre cet été pour faire une escapade routière, consultez le site de Portes ouvertes Ontario pour obtenir tous les détails sur chaque événement.

Michael Tibollo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, déclare, « Portes ouvertes Ontario est un événement passionnant qui attire les gens des collectivités de toute la province et qui réinvestit de l'argent dans l'économie locale. Chaque année, Portes ouvertes Ontario nous aide à ouvrir les portes de l'incroyable histoire et du riche patrimoine de notre belle province et j'encourage tout le monde à aller voir les sites que cet événement a à offrir. »

Portes ouvertes Ontario est un programme de la Fiducie du patrimoine ontarien, une agence qui relève du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario, et a été de nouveau reconnu cette année comme l'un des 100 meilleurs festivals et événements en Ontario par Festivals and Events Ontario.

Faits en bref :

Portes ouvertes Ontario 2019 mettra en vedette quelque 900 sites lors de 36 événements partout en Ontario .

2019 mettra en vedette quelque 900 sites lors de 36 événements partout en . 93 % des Ontariens vivent dans une collectivité qui a organisé un événement Portes ouvertes Ontario .

. Depuis la première édition de Portes ouvertes Ontario en 2002, 7,8 millions de personnes ont participé à un événement.

première édition de Portes ouvertes en 2002, 7,8 millions de personnes ont participé à un événement. Depuis 2002, Portes ouvertes Ontario a insufflé 83 millions de dollars dans les économies locales et a mis en valeur le patrimoine de collectivités locales.

En savoir plus :

Trouvez des événements et planifiez votre voyage en consultant le site Web de Portes ouvertes Ontario .

. Donnez vie aux sites patrimoniaux uniques dans votre collectivité! Découvrez comment vous pouvez participer à Portes ouvertes Ontario à l'avenir.

à l'avenir. Suivez le mot-clic #PortesOuvertesOntario pour constater la beauté de notre province.

Liste alphabétique des événements Portes ouvertes Ontario 2019

Lieu Date Aurora 17 août Belleville 21 septembre Brampton 28 septembre Burlington 28 septembre Carleton Place 21 septembre Clarington 8 juin Comtés de Cornwall et de SDG 17-18 août Dutton Dunwich NOUVEAU 20 octobre Erin 8 juin Grimsby 21 septembre Guelph 27 avril Région de Halton 28-29 septembre Hamilton 4-5 mai Highlands East 14-15 septembre Kawartha Lakes 8 septembre Comté de Lambton 28 septembre Lincoln 5 octobre London 14-15 septembre Markham 7 septembre Mississauga-Streetsville 14 septembre Comté de Northumberland 1er -2 juin Oshawa 28 septembre Ottawa 1er -2 juin Owen Sound 1er juin Oxford-Woodstock 5 octobre Peterborough 4 mai Quinte West 14 septembre Richmond Hill 11 mai Comté de Simcoe 21 septembre Smith Falls 14 septembre St. Marys 28 septembre St. Thomas 5 octobre Toronto 25-26 mai Région de Waterloo 21 septembre Whitby 4 mai Whitchurch-Stouffville 1er juin

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est une agence relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel important de la province, interprète l'histoire de l'Ontario, inculque aux Ontariens son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 17:03 et diffusé par :