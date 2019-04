Les ministres Blair et Carr feront une annonce de financement





OTTAWA, le 25 avril 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, et Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, pour une annonce de financement pour la province du Manitoba dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Ils seront accompagnés par l'honorable Cliff Cullen, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba.

Après l'annonce, les ministres Blair, Carr et Cullen répondront aux questions des médias.

Date

Le vendredi 26 avril 2019

Heure

9 h 00 (HAC)

Lieu

Palais législatif du Manitoba

Rotunda, 2e étage

450 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 16:49 et diffusé par :