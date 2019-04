Lancement de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal annonce aujourd'hui la démarche de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal. Cette consultation est le résultat d'une démarche citoyenne en vertu du droit d'initiative prévu dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités.

Dans son document de référence, la Ville de Montréal présente la discrimination systémique comme une discrimination résultant de l'interaction dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés, ainsi que de modèles organisationnels et de pratiques institutionnelles qui ont des effets préjudiciables, voulus ou non, sur des groupes protégés par la Charte québécoise des droits et libertés. Par exemple, la sous-représentation de certaines minorités visibles dans des secteurs d'emplois et dans des emplois de direction ou de gestion peut être le résultat d'une discrimination systémique.

« Cette consultation résulte de la volonté de quelque 20 000 personnes qui, en signant la pétition, ont choisi de faire confiance à l'intelligence collective pour trouver des moyens de favoriser l'inclusion et la justice sociale à Montréal. Il est maintenant de notre responsabilité de donner une voix à l'ensemble des points de vue par une démarche transparente, rigoureuse et accessible, qui saura proposer des pistes novatrices pour améliorer le vivre-ensemble et pour contrer toutes les manifestations du racisme ou de la discrimination systémique », a déclaré Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM.

En effet, le 27 juillet 2018, le Service du greffe a reçu une pétition réclamant la tenue d'une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques qu'il a jugée conforme, à la suite de la validation de plus de 16 700 signatures. Le 29 août, le comité exécutif de la Ville de Montréal a confié à l'Office de consultation publique de Montréal, le mandat de préparer et de tenir cette consultation.

Durant l'automne 2018 et les premiers mois de 2019, la Ville a produit son document de référence qui servira de base de discussion pour la consultation publique. Durant cette période, l'OCPM a constitué une commission formée de cinq commissaires cumulant une vaste expérience des questions interculturelles et a fait la tournée des arrondissements, un exercice de préconsultation visant à préparer la partie publique de la démarche.

Celle-ci débutera par une séance d'information générale, le 15 mai à 19 h au Plaza Centre-Ville (777, boul. Robert-Bourassa). Cette soirée proposera d'abord deux présentations, la première par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal et, la seconde, par les requérants du droit d'initiative. Ces présentations seront suivies d'une période de questions du public. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca, sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal) et sur Twitter/Périscope (@OCPMontreal).

Par la suite, trois séances d'information thématiques auront lieu les 21, 28 et 29 mai respectivement sur les thèmes de la culture, de l'emploi et du profilage racial et social. L'été sera consacré aux activités contributives citoyennes. Il sera alors possible pour tout le monde d'organiser sa propre consultation à l'aide d'une trousse « prêt-à-consulter », ou de se joindre à un groupe. Toute l'information ainsi que la trousse seront disponibles en français et en anglais à la fin mai.

Cet automne, les intéressés pourront donner leur opinion en ligne. Quatre séances d'information itinérantes permettront de se rapprocher des citoyens aux quatre coins de la Ville et de faire la synthèse des propositions provenant des activités contributives citoyennes. Enfin, les séances d'audition des opinions se tiendront à compter du 4 novembre à l'OCPM. (Voir l'infographie présentant la démarche : rds.ocpm.qc.ca)

La commission entendra toute personne, association ou entreprise montréalaises désirant contribuer à la discussion. Les commissaires feront l'analyse de toutes les opinions entendues et de toute la documentation déposée durant la consultation puis, dans les 90 jours suivant la dernière séance publique, remettront aux élus un rapport présentant ses recommandations.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/r&ds et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Rappelons que les commissaires de l'OCPM sont neutres, nommés par un vote du conseil au 2/3 et ont le mandat d'assurer que l'information pertinente a été dévoilée et comprise, que toutes les questions des participants ont été posées et que toutes les opinions ont été entendues. Ils offrent un traitement équitable à tous. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

