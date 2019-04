Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation en matière de technologies propres de calibre mondial





L'investissement contribuera à réduire la consommation d'énergie des activités de l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les coûts de production

SQUAMISH, BC, le 25 avril 2019 /CNW/ - La prospérité économique va de pair avec la propreté de l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada appuie la mise au point de technologies qui visent à réduire la pollution, à bâtir des communautés plus saines et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

La secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires), Pamela Goldsmith-Jones, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 2,89 millions de dollars dans la société Rotoliptic Technologies Incorporated (anglais).

Cet investissement vient appuyer la conception d'une pompe volumétrique à haute efficacité énergétique par l'entreprise Rotoliptic. Cette pompe révolutionnaire unique, qui n'est constituée que de deux éléments, est conçue pour être facile à intégrer, pour réduire les coûts de fonctionnement et pour répondre à une vaste gamme de besoins. Cette innovation permettrait de réduire d'environ 40 % la consommation énergétique et les coûts d'exploitation du matériel de pompage. L'entreprise sera en mesure de maintenir neuf emplois et d'en créer six autres.

Ce projet est financé et appuyé par Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui aide les entrepreneurs canadiens à accélérer la conception et le déploiement de solutions de technologies propres et concurrentielles à l'échelle mondiale.

Les investissements dans les technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle qui vise à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne dans tout le pays.

Citations

« Les technologies innovatrices mises de l'avant par des entreprises comme Rotoliptic font la preuve que la robustesse de l'économie va de pair avec la propreté de l'environnement. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera l'industrie pétrolière et gazière à réduire sa consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées, tout en réduisant les coûts pour les producteurs, ce qui favorisera le maintien et la création d'emplois. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires), Pamela Goldsmith-Jones

« Le Canada a l'occasion de se tailler une place de chef de file mondial des technologies propres, ce qui permettra de créer de bons emplois pour la classe moyenne au pays et d'atteindre les objectifs nationaux en matière de changements climatiques. En faisant des technologies propres une priorité dès aujourd'hui, notre gouvernement assure la position de leadership international du Canada, pour que tous les Canadiens puissent bénéficier des avantages de ce marché en rapide croissance, tant aujourd'hui que demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les pompes sont les appareils les plus énergivores dans le secteur pétrolier et gazier. Rotoliptic a conçu une nouvelle pompe dont la consommation d'énergie serait jusqu'à 40 % moins élevée. L'adoption de cette technologie consolidera le leadership de l'industrie pétrolière et gazière du Canada en matière de technologies propres. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Le pompage industriel de matières liquides représente 20 % de la consommation mondiale d'électricité et 5,6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'architecture révolutionnaire de la pompe de Rotoliptic pourrait réduire ces pourcentages de façon marquée. Nous sommes enchantés de continuer à innover grâce au soutien de TDDC et du gouvernement du Canada. Ce financement nous permettra d'élargir les rangs de notre équipe et de poursuivre la mise au point de notre technologie dans une perspective de mise en marché. Nous nous servirons des fonds pour continuer à perfectionner notre pompe à haute efficacité, une technologie transformatrice pour le secteur mondial du pompage. »

- Le chef de la direction et chef du marketing de Rotoliptic Technologies Incorporated, Brendan Downes

Les faits en bref

Le monde prend note du leadership du Canada en matière de technologies propres. Récemment, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 pour 2019 (anglais). Parmi ces 12 entreprises, 10 ont bénéficié du soutien de Technologies du développement durable Canada . Elles représentent 10 % des chefs de file mondiaux du domaine des technologies propres.

en matière de technologies propres. Récemment, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 pour 2019 (anglais). Parmi ces 12 entreprises, 10 ont bénéficié du soutien de Technologies du développement durable . Elles représentent 10 % des chefs de file mondiaux du domaine des technologies propres. Rotoliptic Technologies Incorporated a son siège social à Squamish , en Colombie-Britannique, et fera la démonstration de sa technologie au Canada et aux États-Unis.

, en Colombie-Britannique, et fera la démonstration de sa technologie au et aux États-Unis. TDDC a investi plus de 1 milliard de dollars dans plus de 300 entreprises. Ces entreprises ont créé 11 000 emplois bien rémunérés et permis de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de quelque 13,8 mégatonnes.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a annoncé des investissements de plus de 2,3 milliards de dollars pour accélérer la croissance du secteur des technologies propres au Canada . Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays.

. Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays. Les entreprises de technologies propres peuvent obtenir des conseils auprès d'une équipe d'experts provenant de l'ensemble du gouvernement par l'entremise du Carrefour de la croissance propre. Le Carrefour est un guichet unique facile d'accès où l'on peut trouver les services et les programmes destinés au secteur des technologies propres.

