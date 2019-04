Améliorations majeures à la Transcanadienne pour stimuler le commerce et favoriser des déplacements sécuritaires et efficaces à Langley et dans ses environs





LANGLEY, BC, le 25 avril 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport pour relier les collectivités, aider nos entreprises à être concurrentielles et bâtir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, et Jack Froese, maire de Langley, ont annoncé un financement conjoint de plus de 235,5 millions de dollars pour des travaux d'amélioration à la route 1 à Langley.

Les travaux consistent à élargir un total de dix kilomètres entre la 216e Rue et la 264e Rue, ce qui comprend l'ajout d'une nouvelle voie pour véhicules multioccupants dans chaque direction, la reconfiguration de l'échangeur de la 232e Rue et l'ajout d'un nouveau passage inférieur au chemin Glover et au passage à niveau du CP. Le projet comprend également l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement pour camions près des routes 1 et 17, qui pourra accueillir jusqu'à 150 camions commerciaux et 45 véhicules automobiles.

Près de 9 000 camions commerciaux empruntent chaque jour ce tronçon de la route 1, qui constitue un lien essentiel vers le port de Metro Vancouver et la frontière américaine. En plus d'accroître la sécurité et l'efficacité sur cet important axe routier, ces améliorations permettront de stimuler le commerce et de favoriser la prospérité économique de la région en permettant à un plus grand nombre de véhicules commerciaux et de véhicules automobiles d'y circuler.

Le gouvernement du Canada alloue jusqu'à 108 963 550 dollars à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre 99 429 217 dollars et le canton de Langley y alloue jusqu'à 27 133 333 dollars.

Citations

« Ces améliorations à la route 1 à Langley permettront aux entreprises d'acheminer plus facilement leurs produits aux clients, de réduire la pollution et de permettre aux résidents de passer moins de temps dans la circulation et plus de temps avec leur famille. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous investissons dans des projets visant à améliorer dès maintenant la vie quotidienne des Britanno-Colombiens et à jeter les bases d'un avenir prospère et prometteur. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans l'autoroute 1 fait partie de l'engagement de notre gouvernement pour améliorer le réseau de transports de la province. En trouvant des solutions aux embouteillages, nous aidons à atténuer la congestion, à réduire le temps de transport et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

« L'élargissement de la route 1 à l'est de la 216e Rue et l'ajout de voies réservées aux VMO contribueront à réduire la congestion, à soutenir notre réseau de transport et à rendre le transport des personnes et des marchandises plus sécuritaire et plus facile dans notre région en pleine croissance. Le canton est heureux de pouvoir apporter ces améliorations essentielles aux infrastructures, qui amélioreront la qualité de vie dans la vallée du Fraser, et est fier d'être un partenaire financier de cet important projet, de concert avec le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique. »

Jack Froese, maire de Langley

Faits en bref

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités partout au pays. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

