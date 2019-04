Nouveau Monde Graphite annonce la clôture du placement privé du Groupe Pallinghurst





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société » ou «Nouveau Monde») (Bourse de croissance TSX : NOU) (OTCQX : NMGRF) (Francfort : NM9) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le 25 avril 2019 (la «Date de clôture») le placement privé sans courtage avec Pallinghurst Graphite Limited, une société affiliée du Groupe Pallinghurst (« Pallinghurst »), constitué de 43 825 000 actions ordinaires (les «Actions ordinaires») du capital de la Société, au prix de 0,235 CAD par Action ordinaire pour un produit brut total de 10 298 875 CAD (le « Placement Pallinghurst ») aux termes d'un contrat de souscription en date du 2 avril 2019 annoncé précédemment. Au terme de la clôture, Pallinghurst détient 19,99% des Actions ordinaires.



La Société n'a versé aucuns frais de courtage, de services de banques d'affaires ou autres frais analogues pour le Placement Pallinghurst et les Actions ordinaires émises à Pallinghurst sont soumises à une période de détention légale de quatre (4) mois plus un (1) jour se terminant le 26 août 2019. Dans le cadre de ce placement, Pallinghurst a accepté de ne pas vendre ses Actions ordinaires durant une période allant jusqu'à deux années suivant la Date de clôture du Placement Pallinghurst, sous réserve de conditions.

L'introduction de Pallinghurst en tant qu'actionnaire-clé de Nouveau Monde devrait apporter une valeur ajoutée au projet Matawinie (le «projet Matawinie»), un projet de développement de graphite situé dans la région de Saint-Michel-des-Saints. Plus précisément, le produit net du Placement Pallinghurst servira à financer la poursuite de l'exploitation de l'usine de démonstration où sont produits des flocons de graphite, la construction d'une usine de démonstration de produits à valeur ajouté, la poursuite du processus d'obtention des permis pour le projet Matawinie ainsi que le fonds de roulement et les usages corporatifs généraux de la Société.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. La Société a complété une étude de faisabilité qui a révélé de solides données économiques avec une production projetée de 100 000 tonnes de concentrés de graphite par an sur une période de 26 ans. Nouveau Monde opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, Nouveau Monde planifie la construction d'une usine dédiée aux produits à valeur ajoutée à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion.

L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de Nouveau Monde bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

À propos du Groupe Pallinghurst

Le Groupe Pallinghurst est un investisseur stratégique de premier plan et opérant dans le secteur minier et métallurgique mondial avec une expertise significative dans le développement, l'opération et le financement des projets miniers. Au cours des 12 dernières années, Pallinghurst a investi 1,5 milliard de dollars US en équité dans de nombreux projets miniers. En tant qu'investisseur actif, Pallinghurst cherche à jouer un rôle de catalyseur dans le développement et la croissance de la valeur dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les investisseurs de Pallinghurst sont des bureaux de gestion du patrimoine (family offices) de premier ordre, des fonds souverains ainsi que des investisseurs miniers spécialisés.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à la clôture et au moment prévu de la clôture d'un placement privé avec certains actionnaires institutionnels existants sélectionnés et d'autres investisseurs (le « Placement institutionnel »), la souscription et les montants devant être souscrits par les investisseurs visés par le Placement institutionnel, la négociation et l'exécution d'ententes définitives concernant le plan de financement requis au financement du projet Matawinie, l'utilisation prévue du produit du Placement Pallinghurst et du Placement institutionnel, le potentiel à long terme de la Société, ses avantages de coûts et ses réserves, le développement, la construction et la mise en service du projet Matawinie et de manière générale, le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société.



Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer le projet Matawinie et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 31 octobre 2018. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Pour plus d'information :

Eric Desaulniers Tristan C. Menard Président et chef de la direction Directeur, Marchés des capitaux Tél : +1 (819) 923-0333 Tél : +1 (514) 296-6339 www.nouveaumonde.ca

