Le gouvernement du Canada investit pour soutenir une industrie canadienne du porc solide et innovatrice

BRESLAU, ON, le 25 avril 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, et le député de Kitchener-Centre, Raj Saini, ont annoncé l'octroi d'une contribution remboursable maximale de 10 millions de dollars à Conestoga Meats dans le cadre du programme Agri-innover du Partenariat canadien pour l'agriculture, lors de leur visite aujourd'hui sur les lieux de cette entreprise située dans le Sud-Ouest ontarien. Ce financement permettra d'accroître la productivité de l'industrie canadienne du porc, et ainsi à répondre à la demande croissante de produits durables et de grande qualité, tant au pays qu'à l'étranger.

Cet investissement aidera l'entreprise à moderniser ses installations et à installer un système de refroidissement à la fine pointe. Un système unique et sur mesure permettra d'obtenir des réductions mieux contrôlées des températures. La technologie réduira aussi le temps de transformation et améliorera la durée de conservation des produits frais du porc. Ces améliorations permettront d'accroître la production et d'élargir considérablement les débouchés d'exportation au Japon et dans toute l'Asie. L'exportation vers ces régions nécessite des capacités avancées d'amélioration de la durée de conservation de la viande de porc réfrigérée.

Citations

« Notre gouvernement est fier de travailler avec l'industrie canadienne du porc pour qu'elle devienne plus solide et innovatrice. Cet investissement aidera l'industrie du porc à accroître sa productivité, sa capacité de répondre à la demande croissante des consommateurs et la sûreté des exploitations agricoles, tout en favorisant la croissance économique continue et en créant des emplois pour notre classe moyenne. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement s'est engagé à appuyer les idées novatrices qui aident à accroître la production dans le secteur agroalimentaire en vue de répondre aux besoins croissants en matière d'exportation. Cet investissement témoigne de cet engagement et nous permet de faire croître notre économie tout en créant de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens d'un bout à l'autre du Canada et dans la région de Waterloo. »

- Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« Conestoga Meats et ses exploitants-propriétaires sont très reconnaissants du prêt sans intérêt que le gouvernement du Canada accorde à notre entreprise. Cet investissement nous aide à améliorer nos capacités de production, ce qui permettra à l'entreprise Conestoga d'accroître ses exportations et de créer plus d'emplois dans notre région. »

- Arnold Drung, président de Conestoga Meats

Les faits en bref

En 2018, les exportations de l'industrie canadienne du porc étaient évaluées à 4 milliards de dollars, classant le Canada parmi les trois principaux exportateurs de porc au monde.

parmi les trois principaux exportateurs de porc au monde. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

L'investissement s'inscrit dans le cadre du programme Agri-innover du nouveau Partenariat canadien pour l'agriculture. Ce programme quinquennal (2018-2023) doté d'une enveloppe maximale de 128 millions de dollars vise à accélérer la commercialisation, l'adoption et la démonstration de produits, de technologies, de procédés ou de services agroindustriels novateurs qui augmentent la compétitivité et la durabilité du secteur agricole.

Conestoga Meats est une usine de transformation du porc du Sud-Ouest ontarien qui produit, transforme et emballe des produits du porc frais, réfrigérés et congelés. Cette entreprise, dont le chiffre d'affaires était de 450 millions de dollars en 2017, est bien établie sur les marchés intérieur et international. Conestoga Meats est le deuxième transformateur de porc en importance en Ontario et le cinquième emballeur de porc en importance au Canada .

Liens connexes

