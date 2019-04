Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan soutiennent une nouvelle maison d'hébergement d'urgence à Melfort





MELFORT, SK, le 25 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan et l'organisme North East Outreach and Support Services (NEOSS) ont inauguré une maison d'hébergement d'urgence de quatre logements pour des femmes et des enfants fuyant la violence familiale.

L'honorable Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL); l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation; M. Todd Goudy, député provincial de Melfort et Mme Louise Schweitzer, directrice générale de NEOSS en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette maison offrira un hébergement de transition aux femmes prêtes à quitter le refuge de NEOSS, qui se trouve à côté. Ces femmes auront ainsi plus de temps pour stabiliser leur situation et gagner en autonomie, tout en demeurant près des conseillers en violence familiale de NEOSS. La maison compte deux logements de deux chambres (chacun d'une superficie de 842 pieds carrés ou 78 mètres carrés) et deux logements de quatre chambres (chacun d'une superficie de 1 300 pieds carrés ou 121 mètres carrés).

Citations :



« Un logement sûr et sécuritaire est le fondement de la reconstruction d'une vie meilleure pour les victimes de violence familiale, un crime terrible qui touche les femmes de façon disproportionnée. Notre gouvernement s'est engagé à aider les victimes à avoir accès à un environnement stable et qui leur offre du soutien afin qu'elles puissent se concentrer sur la construction d'un avenir meilleur. Il faut beaucoup de force et de courage, et nous sommes fiers de contribuer à ce processus. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est heureux d'unir ses efforts à ceux du gouvernement du Canada et de l'organisme North East Outreach and Support Services afin de fournir un logement sûr et abordable à des victimes de violence familiale qui habitent à Melfort ou dans les environs. Cette maison contribue à répondre au besoin de logements de transition à Melfort. Plus important encore, les femmes et les enfants qui en franchiront le seuil se sentiront en sécurité. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« C'est en 1984 que l'organisme North East Outreach and Support Services a commencé à aider des femmes et des enfants à échapper à la violence familiale. En 2016, après de nombreuses années de travail acharné et avec l'aide de ses partenaires - la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Saskatchewan Housing Corporation et Affinity Credit Union -, l'organisme a pu inaugurer une maison d'hébergement de 16 lits pour des victimes de violence familiale. Grâce à nos partenaires, à la générosité de notre administration municipale et à l'effort collectif pour soutenir notre campagne de financement, nous avons pu poursuivre notre mission. Aujourd'hui, nous inaugurons une maison de transition de quatre logements qui nous aidera à offrir du soutien à plus long terme aux femmes et à leurs enfants, à éliminer les obstacles sur leur chemin et à augmenter leurs chances de vivre à l'abri de la violence. »

- Louise Schweitzer, directrice générale de NEOSS

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) versent conjointement 670 000 $ pour la construction de cet ensemble dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019 .

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) versent conjointement 670 000 $ pour la construction de cet ensemble dans le cadre de . Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique. Cet investissement appuie les objectifs de la stratégie de la Saskatchewan dans le domaine du logement : améliorer l'accès à des logements abordables et soutenir les personnes et les familles ayant les plus grands besoins en matière de logement.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs à tous les ordres de gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, plan qui décrit sa vision pour cette province dont la population devrait atteindre 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures à prendre pour garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 780 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

