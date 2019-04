Avis - Saisie de plusieurs médicaments d'ordonnance non autorisés pouvant présenter de graves risques pour la santé dans un magasin du quartier Vanier d'Ottawa, en Ontario





OTTAWA, le 25 avril 2019 /CNW/ - Santé Canada a saisi plusieurs médicaments non autorisés au Gigi's Market, situé à Ottawa (23, chemin Montréal), en Ontario. Les produits peuvent présenter de graves risques pour la santé étant donné que leur étiquette indique qu'ils contiennent des médicaments d'ordonnance, dont des antibiotiques. Le Ministère a aussi saisi deux onguents susceptibles de contenir un médicament d'ordonnance.

Les médicaments d'ordonnance ne devraient être pris que sur l'avis et sous la supervision d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des maladies particulières et peuvent causer des effets secondaires graves.

Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Ils peuvent contenir des ingrédients, des additifs ou des ingrédients contaminés qui ne figurent pas sur l'étiquette. De plus, ils peuvent ne pas contenir les ingrédients actifs que les Canadiens s'attendent à y trouver pour maintenir et améliorer leur santé, ou contenir d'autres ingrédients pouvant interagir avec des médicaments ou des aliments. Pour toutes les raisons, les produits de santé non autorisés peuvent grandement nuire à la santé. La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale.

Le texte sur les emballages et les étiquettes de certains des produits de santé non homologués en question est en espagnol. Il se peut donc que les renseignements sur les ingrédients, l'utilisation, la posologie et les effets secondaires ne soient pas compris par tous les consommateurs.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé les produits présentés ci-dessous.

Produits visés

Produits dont l'étiquette indique la présence d'un médicament d'ordonnance

Amoxicilline 500 mg

Amoxicilina 500 mg (amoxicilline)

Ampicilina 500 mg (ampicilline)

Ampicilline 500 mg

Ampidel-500 (ampicilline)

Dermovate crème 25 g (0,05 % de propionate de clobétasol)

Erix*-100 mg (citrate de sildénafil)

Kamox 500 (amoxicilline)

Medomox 500 (amoxicilline)

Metrol 500 (métronidazole)

Tétracycline 250 mg

Produits susceptibles de contenir un médicament d'ordonnance

Rx Lotion Rien N'était Vallières - bouteille brune (acide salicylique - la concentration n'est pas indiquée sur l'étiquette)

Rx Lotion Rien N'était Vallières - bouteille blanche (acide salicylique - la concentration n'est pas indiquée sur l'étiquette)



Que doit faire le consommateur

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Lisez les étiquettes des produits pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes au sujet des produits de santé à Santé Canada .

Que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits au point de vente au détail. S'il découvre d'autres problèmes d'innocuité, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens, s'il y a lieu.

Contexte

L'ampicilline et l'amoxicilline sont des antibiotiques d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Les personnes qui y sont allergiques ne devraient pas en prendre. Les effets secondaires graves associés à l'ampicilline et à l'amoxicilline comprennent de graves réactions allergiques (inflammation du nez, des yeux, de la gorge, difficulté à respirer et éruption cutanée), des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des signes de problèmes rénaux et hépatiques. S'ils sont mal utilisés ou utilisés inutilement, les antibiotiques peuvent perdre de leur efficacité.

Le propionate de clobétasol est un corticostéroïde d'ordonnance très puissant à usage topique (appliqué sur la peau) qui sert à traiter des maladies inflammatoires de la peau. Il ne devrait être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il est déconseillé aux personnes qui y sont allergiques. Il peut entraîner les effets secondaires suivants : irritation, affaiblissement ou détérioration de la peau. Les corticostéroïdes topiques peuvent être absorbés en quantités suffisantes pour causer des effets indésirables, notamment des symptômes de suppression surrénale (hypotension, hypoglycémie, perte de poids, douleurs musculaires, problèmes gastro-intestinaux et fatigue intense) ou le syndrome de Cushing (hypertension, hyperglycémie, prise de poids, faiblesse musculaire, perte osseuse et fatigue intense), selon la quantité absorbée. Le clobétasol est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou qui allaitent.

Le métronidazole est un antibiotique et un antiprotozoaire sur ordonnance. Il est déconseillé aux personnes qui y sont allergiques, qui ont des troubles neurologiques ou sanguins ou dont la glande thyroïde ou les glandes surrénales sont hypoactives. Il est aussi contre-indiqué chez les femmes enceintes ou qui allaitent. La consommation d'alcool pendant un traitement par métronidazole est à éviter, car elle peut entraîner une réaction grave (bouffées vasomotrices, vomissements et accélération du rythme cardiaque). Le métronidazole peut provoquer des convulsions, une perte de sensibilité dans les extrémités (mains et pieds), de la confusion mentale et des étourdissements. Il peut aussi causer des réactions lorsqu'il est combiné à d'autres médicaments, dont certains anticoagulants, le lithium, la cyclosporine et les anticonvulsifs. S'ils sont mal utilisés ou utilisés inutilement, les antibiotiques peuvent perdre de leur efficacité.

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance qui sert au traitement de la dysfonction érectile et qui doit être pris seulement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il est déconseillé aux personnes qui y sont allergiques. Il l'est aussi aux personnes qui prennent des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

L'acide salicylique est un médicament d'ordonnance lorsqu'il est vendu pour un usage topique et que sa concentration dépasse 20 % ou que son niveau d'acidité (pH) est inférieur à 3,0, sauf si le produit doit être appliqué sur des verrues, des cors ou des callosités. L'acide salicylique sert également à traiter l'acné. Il est déconseillé aux personnes qui y sont allergiques, à celles qui ont le diabète, une mauvaise circulation ou une perte de sensibilité dans les extrémités (mains et pieds), ainsi qu'aux enfants et aux adolescents atteints de la grippe ou de la varicelle (car il peut augmenter le risque de syndrome de Reye). Il est à proscrire chez les femmes enceintes ou qui allaitent, sauf si la surface exposée et la durée du traitement sont limitées. Certains produits contenant de l'acide salicylique ne devraient pas être utilisés par des enfants de moins de deux ans. L'acide salicylique peut provoquer de graves réactions allergiques (urticaire, démangeaisons, difficulté à respirer et enflure du visage, des lèvres ou de la langue) et une irritation cutanée intense (rougeur, sensation de brûlure, sécheresse, démangeaisons et desquamation). Il peut également entraîner une intoxication salicylée, trouble grave se manifestant par des nausées, des vomissements, des étourdissements, une perte auditive, un tintement d'oreilles, de la diarrhée, de la confusion mentale, une respiration rapide et de la somnolence. Des effets secondaires sont plus susceptibles de se produire chez les enfants, chez les personnes atteintes d'une maladie du foie ou du rein et dans le cas d'une utilisation prolongée sur une grande surface du corps. Il ne faut pas appliquer d'acide salicylique sur des lésions infectées, des nævi, des taches de naissance, des verrues avec des poils ou des verrues sur le visage.

La tétracycline est un antibiotique d'ordonnance servant à traiter des infections. Elle est déconseillée aux personnes qui y sont allergiques et à celles qui souffrent d'une maladie grave du rein ou du foie. Elle ne devrait pas être prise pendant la grossesse, car elle peut entraîner des changements osseux ou dentaires chez le foetus ainsi qu'une atteinte hépatique grave chez la mère. La tétracycline se retrouve également dans le lait maternel et peut causer une dyschromie dentaire chez le bébé nourri au sein. Elle est contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans, car elle peut nuire aux os et causer une dyschromie dentaire permanente. La tétracycline peut accroître la sensibilité de la peau au soleil (ou aux lampes solaires) et augmenter l'intensité des coups de soleil. La combinaison de la tétracycline avec d'autres médicaments comme les rétinoïdes (utilisés pour l'acné), la digoxine, les anticoagulants (p. ex. la warfarine) et le strontium, peut provoquer de graves réactions. La tétracycline peut également réduire l'efficacité des contraceptifs oraux. S'ils sont mal utilisés ou utilisés inutilement, les antibiotiques peuvent perdre de leur efficacité.

