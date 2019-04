L'interdiction d'activités pétrolières et gazières dans les aires marines protégées du Canada est une victoire pour les espèces





MONTRÉAL, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) salue la décision du gouvernement fédéral d'interdire les activités pétrolières et gazières, l'exploitation minière, les déversements et le chalutage de fond dans les aires marines protégées (AMP) canadiennes, incluant le chenal Laurentien tout nouvellement désigné. L'annonce d'aujourd'hui, qui avait lieu dans le cadre du Sommet des champions de la nature , garantira des habitats essentiels intacts, exempts des effets néfastes qui découlent des activités humaines.



En juin 2017, le gouvernement fédéral proposait une série de règles visant à autoriser le développement pétrolier et gazier dans 80 % de l'AMP du chenal Laurentien, prisée par des espèces en voie de disparition comme la baleine noire de l'Atlantique Nord et la maraîche (requin-taupe), ainsi que par des espèces menacées comme le loup à tête large et l'aiguillat noir. En guise de riposte, le WWF-Canada avait lancé une campagne afin d'inciter les Canadien.ne.s à exiger des mesures de protection plus strictes pour ce site de plus de 11 600 km2. Les citoyen.ne.s avaient alors répondu à l'appel en envoyant des milliers de courriels au gouvernement pour lui demander de bannir les activités pétrolières et gazières de ce territoire.

L'été dernier, les Canadien.ne.s se mobilisaient à nouveau pour rappeler au gouvernement que le pétrole et le gaz ne font pas bon ménage avec la conservation, et qu'ils ne devraient être autorisés dans aucune aire marine protégée. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui indiquent clairement que le gouvernement a entendu l'appel de la population.

Le Canada a pour objectif de protéger 10 % de ses aires marines et côtières d'ici 2020. L'annonce d'aujourd'hui porte la protection actuelle à 8,27 %. Le WWF-Canada croit que la qualité des mesures de protection est tout aussi, sinon plus, importante que leur quantité.

Megan Leslie, présidente et chef de la direction du WWF-Canada :

« Nous célébrons cette bonne nouvelle avec des Canadien.ne.s de partout, qui ont soutenu nos pressions sur le gouvernement afin que celui-ci bannisse le pétrole et le gaz des aires marines protégées. Dans les dernières années, des citoyen.ne.s inquiets ont envoyé des milliers de courriels au bureau du premier ministre Justin Trudeau, ce qui aboutit aujourd'hui en des mesures de protection plus strictes pour les espèces canadiennes. Cela prouve que lorsque nous prenons la parole pour les espèces, nous pouvons faire une différence. Ce premier pas important dans la direction d'une protection des habitats essentiels fournira plusieurs refuges aux espèces marines, lesquels échapperont à la prospection sismique et aux forages. »

Sophie Paradis, directrice pour le Québec et le Canada francophone au WWF-Canada :

« Nous applaudissons la décision du gouvernement de protéger la plupart de nos écosystèmes marins fragiles, en grande partie grâce aux efforts concertés de milliers de cotoyen.ne.s du pays qui ont su exprimer leurs inquiétudes. L'interdiction de toute activité pétrolière ou gazière dans les aires marines sensibles, comme le chenal Laurentien, est la chose à faire pour nos océans, mais notre travail est loin d'être terminé. Maintenant que nous bénéficions de fortes mesures de protections dans les AMP fédérales, nous restons déterminés à exiger de meilleures mesures pour tous les sites protégés par les gouvernement provinciaux, et dans les refuges marins créés en vertus de la Loi sur les pêches. Alors que le dérèglement climatique continue d'altérer nos océans, il est essentiel que le Canada applique des normes minimales dans toutes les aires marines protégées. »

Pourquoi avons-nous besoin de normes strictes dans les AMP?

Les AMP donnent une meilleure chance aux espèces en péril de se rétablir puisqu'elles y sont protégées des activités humaines;

Les AMP offrent une protection supplémentaire contre la surpêche, le transport maritime and le développement industriel;

Les AMP intègrent une approche holistique de conservation, en protégeant des écosystèmes complets face à l'activité humaine à fort impact au lieu de se concentrer exclusivement sur une seule espèce en péril.

Quelles sont les aires protégées qui sont toujours exposées au pétrole et au gaz?

Les refuges marins, aussi connu sous le nom d'autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), qui sont créés en vertu de la Loi sur les pêches, n'offrent qu'une protection contre la pêche commerciale à fort impact;

Le développement pétrolier et gazier est potentiellement autorisé dans les AMP provinciales.

Quels sont les effets néfastes du développement pétrolier et gazier pour les écosystèmes marins?

La prospection sismique cause des blessures physiques aux baleines et compromet leur capacité à communiquer. Cela peut accroître le stress qu'elles subissent et entraver leur alimentation, ainsi que leur reproduction. Ce type de prospection peut aussi pousser les espèces en dehors de leurs habitats préférés, vers des milieux de moindre valeur environnementale.

Les marées noires peuvent endommager et perturber les écosystèmes marins de façon permanente.

