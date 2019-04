Sun Life renforce son engagement à vaincre le diabète de type 1 au Canada par l'entremise d'une commandite en titre de Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ, un événement phare de collecte de fonds de FRDJ





TORONTO, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ Canada est ravie d'annoncer que la compagnie d'assurance Sun Life du Canada (« Sun Life ») est le commanditaire en titre de son populaire événement du Roulons. Portant le nouveau nom de Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ, cet événement unique sur vélos stationnaires a permis d'amasser 3,8 millions de dollars l'année dernière seulement, mobilisant 11 000 Canadiennes et Canadiens dans des collectivités partout au pays pour pédaler en appui à des recherches révolutionnaires sur le diabète de type 1 (DT1).



FRDJ est très fière de s'associer de nouveau à Sun Life, commanditaire en titre de l'événement, pour sensibiliser au DT1, amasser des fonds et trouver une guérison pour la maladie. Sun Life est devenue le commanditaire présentateur du Roulons en 2017 et le commanditaire en titre de la Marche de FRDJ en 2018, renforçant ainsi son engagement déjà solide dans le domaine du diabète au Canada dans le cadre de sa stratégie globale de soutien aux clients afin qu'ils atteignent une sécurité financière à toutes les étapes de la vie et qu'ils vivent en meilleure santé. Cet engagement renforcé de Sun Life en tant que commanditaire en titre du Roulons souligne de façon encore plus marquée sa volonté de soutenir la communauté du DT1.

« Nous sommes ravis et fiers d'accueillir Sun Life, notre partenaire de longue date, en tant que commanditaire en titre de notre Roulons », a dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Ce partenariat est la deuxième commandite en titre de Sun Life pour un événement majeur de FRDJ, amenant son engagement envers la cause du diabète au Canada à un niveau supérieur. Le soutien de Sun Life par l'entremise de sa commandite, d'un programme de jumelage des dons et de la participation de ses employés nous permettra de continuer à sensibiliser au DT1, d'accélérer le rythme de la recherche sur le diabète et finalement, de progresser vers notre seul et unique but : un monde où le DT1 n'existera plus. »

Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ en offre pour tous les goûts ? renforcement d'esprit d'équipe, exercice, musique entraînante, effervescence, beaucoup d'énergie et la satisfaction de faire avancer une grande cause. L'événement du Roulons aura lieu cette année dans plus de 35 emplacements d'un bout à l'autre du pays.

« Sun Life est fière d'approfondir son engagement envers FRDJ et les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au Canada en tant que commanditaire en titre du Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ. Nous faisons équipe avec des cyclistes partout au pays pour défier le diabète et améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens atteints de la maladie », a dit Jacques Goulet, président de Sun Life Canada. « Sun Life veut aider à sensibiliser davantage à la maladie et à recueillir des fonds pour la prévention, les soins et les recherches sur le diabète de type 1 et de type 2. Notre partenariat avec FRDJ en appui au Roulons est une association logique puisqu'il s'harmonise tout naturellement à notre raison d'être qui est d'aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

Pour participer au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ, amasser des fonds pour la recherche sur le diabète et pédaler vers une guérison, rendez-vous sur frdjroulons.ca .

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ est le chef de file mondial du financement de la recherche sur le diabète de type 1. Notre objectif est d'éliminer progressivement l'impact du diabète de type 1 dans la vie des personnes, jusqu'à parvenir à un monde sans la maladie. À cet égard, FRDJ collabore avec une vaste gamme de partenaires et est la seule organisation dotée des ressources scientifiques, d'une influence sur les règlements et d'un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le diabète de type 1. FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le diabète de type 1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur frdj.ca .

Au sujet de Sun Life dans la collectivité

À Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le bien-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention, les soins et la recherche liés au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC; et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMC. Au Québec, nos contributions sous forme de commandites et de dons mettent également l'accent sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des entités sportives dans des marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 18 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie de personnes et de familles partout au Canada.

Contact pour les médias :

FRDJ Sun Life

Arielle Nkongmeneck Mylène Bélanger

FRDJ Canada Financière Sun Life

647 789-2000, poste 2046 514-904-9739

ankongmeneck@jdrf.ca mylene.belanger@sunlife.com

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 15:35 et diffusé par :