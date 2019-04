Ouverture de l'atelier industriel en milieu communautaire d'Edmonton à l'appui de l'emploi des délinquants autochtones





EDMONTON, le 25 avril 2019 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) et ses partenaires ont célébré aujourd'hui l'ouverture de son centre de services en matière de formation professionnelle et d'emploi à Edmonton, en Alberta. Ce lancement améliorera les interventions en matière d'emploi et d'employabilité destinées aux délinquants autochtones pour favoriser une réinsertion sociale sûre et réussie.

L'atelier industriel en milieu communautaire d'Edmonton, dont l'ouverture s'inscrit dans le cadre de l'Initiative d'emploi pour les délinquants autochtones, une initiative quinquennale lancée en 2017-2018, permettra d'accroître les compétences pour les délinquants autochtones dans divers domaines de la construction et de la fabrication. Les ateliers industriels en milieu communautaire du SCC sont gérés par CORCAN, un organisme de service spécial du SCC, et offrent de la formation en cours d'emploi et des emplois de transition aux délinquants sous responsabilité fédérale ayant obtenu un placement à l'extérieur ou faisant l'objet d'une surveillance dans la collectivité. Toujours dans le cadre de cette initiative, le SCC a ouvert l'atelier industriel en milieu communautaire de Saskatoon le 28 juin 2018.

La journée portes ouvertes était organisée en collaboration avec le Comité consultatif de citoyens (CCC) pour sensibiliser davantage les collectivités et solliciter un appui local. De plus, l'événement a permis aux organismes et aux employeurs de l'industrie de se renseigner sur les options de partenariat avec CORCAN à l'appui de cette initiative d'emploi, notamment recevoir des recommandations pour répondre à leurs besoins en matière de main-d'oeuvre.

Le SCC tient à remercier le CCC pour sa collaboration dans le cadre de l'organisation de l'événement ainsi que les membres des organismes et des communautés autochtones, les représentants de la collectivité, les employeurs de l'industrie, les organismes partenaires et les médias pour le soutien témoigné à cette importante initiative.

Faits en bref

Chaque jour, près de 1 200 délinquants travaillent dans les ateliers de CORCAN partout au pays.

Au cours d'une année, plus de 3 800 délinquants partout au pays suivent une formation en cours d'emploi de CORCAN.

En 2018-2019, les Services d'emploi dans la collectivité de CORCAN ont aidé 2 632 délinquants sous responsabilité fédérale à se trouver un emploi dans la collectivité.

En tout temps, les ateliers industriels en milieu communautaire de CORCAN de partout au Canada emploient environ 40 délinquants ayant obtenu un placement à l'extérieur ou faisant l'objet d'une surveillance dans la collectivité.

emploient environ 40 délinquants ayant obtenu un placement à l'extérieur ou faisant l'objet d'une surveillance dans la collectivité. L'atelier industriel en milieu communautaire d' Edmonton emploiera jusqu'à 24 délinquants.

Citations

« L'ouverture du nouvel atelier industriel en milieu communautaire d'Edmonton est une autre belle façon pour le SCC de fournir aux délinquants autochtones la formation dont ils ont besoin pour favoriser leur réinsertion sociale sûre et réussie. En collaborant avec nos partenaires, nous pouvons aider et soutenir davantage les délinquants en leur offrant un processus de réinsertion sociale graduelle et surveillée qui permet de réduire le risque de récidive et de renforcer la sécurité publique pour tous. »

- Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

Liens connexes :

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@SCC_CSC_fr) et Facebook (www.facebook.com/ServiceCorrectionnel).

SOURCE Service correctionnel Canada

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 15:27 et diffusé par :