Staples/Bureau en Gros donne l'exemple d'un programme efficace de recyclage en succursale pour les clients

Un million de kilogrammes de piles domestiques usagées ont été recueillis et recyclés grâce à un partenariat avec Appel à Recycler Canada.

RICHMOND HILL, ON, le 25 avril 2019 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros, l'entreprise du travail et de l'apprentissage, a officiellement recueilli plus d'un million de kilogrammes de piles domestiques usagées grâce au programme de recyclage de piles d'Appel à Recycler, ce qui équivaut au poids de deux avions gros-porteurs 747. En 2004, Staples/Bureau en Gros s'est associée à Appel à Recycler Canada, le programme national de collecte et de recyclage des piles au Canada, pour recueillir les piles des clients et des associés et les détourner des sites d'enfouissement.

Pour soutenir son engagement environnemental, Staples/Bureau en Gros offre le recyclage des piles en succursale dans le cadre d'une vaste gamme de services de collecte, dont celle des téléphones cellulaires, des appareils mobiles, de l'encre et du toner, des instruments d'écriture et des contenants de boissons.

« La collecte d'un million de kilogrammes de piles à recycler est impressionnante et nous félicitons Staples/Bureau en Gros pour cet accomplissement remarquable », dit Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler, inc. « C'est une preuve du travail important que Staples/Bureau en Gros fait pour inspirer ses associés et ses clients à participer à la durabilité environnementale. »

Ce service de collecte pour le recyclage fait partie d'une responsabilité sociale d'entreprise et d'un programme de durabilité élargis chez Staples/Bureau en Gros. Ce programme fait foi du lien étroit entre le succès commercial de Staples/Bureau en Gros et l'incidence positive sur la planète au moyen de l'approvisionnement de produits écologiques, l'exploitation interne et le recyclage.

« Atteindre un tel jalon nous rappelle la valeur et l'importance de notre engagement envers l'environnement et de notre mission de le protéger », affirme David Boone, chef de la direction de Staples/Bureau en Gros au Canada. « Ce n'est pas seulement une réussite d'entreprise, mais aussi le résultat du dévouement et de l'action de milliers de clients et d'associés qui recyclent avec Staples/Bureau en Gros. C'est une étape importante, et elle n'est qu'une des nombreuses autres étapes que nous espérons atteindre, car nous continuons de collaborer avec Appel à Recycler et nos clients pour détourner les piles en fin de vie des sites d'enfouissement. »

En 2018 seulement, Staples/Bureau en Gros a recyclé 3 722 183 kg de produits électroniques de ses clients, soit le poids d'environ 1 073 VUS. De plus, le programme de recyclage d'instruments d'écriture de l'entreprise a permis de recueillir environ 1 326 922 pi d'instruments d'écriture, ce qui équivaut à la longueur de 29 487 autobus.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à être un partenaire dynamique et inspirant pour tous ses clients qui visitent ses 305 succursales au pays. En tant que société fermée, Staples/Bureau en Gros s'engage à aider les clients, les entrepreneurs, les éducateurs, les étudiants et les parents à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Appel à Recycler Canada, inc.

Appel à Recycler Canada, inc. s'engage à protéger et à préserver l'environnement par la récupération et le recyclage des piles de consommation. Fondé en 1997, cet organisme à but non lucratif travaille au nom de partenaires pour offrir son programme de recyclage de piles aux consommateurs à travers le Canada dans plus de 8 000 points de dépôt. Visitez le appelarecycler.ca.

