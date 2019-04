Une société de services-conseils en procuration indépendante de premier plan, des parties prenantes clés, des actionnaires clés et plus d'analystes donnent leur appui à Jonathan Goodman de Knight et recommandent de ne pas réélire Meir Jakobsohn au conseil d'administration





MONTRÉAL, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée canadienne, a annoncé aujourd'hui que Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), société de services-conseils indépendante de premier plan, s'est jointe aux analystes financiers et à un nombre croissant d'actionnaires clés qui expriment leur appui à Jonathan Goodman et à son équipe de candidats aux postes d'administrateurs expérimentés et qualifiés en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires 2019, le 7 mai prochain.

Dans son rapport, ISS note que M. Jakobsohn «?n'a pas réussi à démontrer de façon convaincante qu'il soit nécessaire de contrôler le conseil?» et que son «?plan d'action?» est susceptible d'exposer Knight à d'importants risques.

«?Le plan de Jakobsohn comporte des risques notables, ne semble pas correspondre à la stratégie initiale de la Société, et pourrait par conséquent ne pas être aligné envers les attentes des actionnaires?», indique le rapport. «?L'émergence de sa campagne après une relation apparemment sans incident de trois ans entre les deux sociétés soulève également des préoccupations quant à sa motivation potentielle ? un problème aggravé par l'absence de divulgation publique des états financiers de Medison.

Ils ont ajouté que « Vu le manque de divulgation des données financières de Medison, la crainte du conseil que [M. Jakobsohn] cherche à utiliser les fonds de Knight pour soutenir Medison ne semble pas non fondée ».

ISS a également rejeté les allégations de conflit d'intérêts sans fondement de M. Jakobsohn contre M. Goodman et sa proposition d'actionnaires connexe

« L'entreprise a déjà établi des structures et des politiques de gestion des conflits d'intérêts conformes aux pratiques du marché canadien », souligne le rapport.

En outre, de plus en plus d'analystes continuent d'appuyer Jonathan Goodman et la direction actuelle de Knight, mettant en garde les actionnaires contre les risques liés à Meir Jakobsohn et à son approche. Plus récemment, Bloom Burton Securities Inc. s'est ajoutée à la liste en déclarant :

«?Nous continuons toujours de croire que les ententes disciplinées de Knight, sa préservation alternative du capital, les stratégies de croissance et la construction d'un portefeuille constitue une approche raisonnable dans le temps, qui rapportera, nous le croyons toujours, des rendements aux investisseurs à long terme, avec un risque à la baisse limité à mesure que l'expansion du portefeuille de produits progresse... Globalement, nous croyons que les actionnaires de Knight recevront un meilleur rapport risque-rendement avec le plan de la direction actuelle.?».



« Quant à la réclamation pour conflit d'intérêts : le fait que 22 produits sous licence de Knight depuis 2014, par rapport aux 6 transactions sous licence qui ont été publiquement divulguées par Pharmascience au cours de la même période (pièce 2), confirme que la direction de Knight n'interfère aucunement de façon conflictuelle dans le cadre de la relation avec Pharmascience, à notre avis. En fait, nous croyons que le potentiel de conflit d'intérêt serait plus élevé si Medison prenait le contrôle de Knight ».



Bloom Burton joint sa voix à l'opinion unanime des analystes que Knight est sur la bonne trajectoire et que le changement n'est aucunement justifié :

Entreprise Analyste Vote Raison Raymond James David Novak

david.novak@raymondjames.ca BLEU « Un vote pour les candidats aux postes d'administrateurs de Knight est dans le meilleur intérêt des actionnaires ». Paradigm Capital Rahul Sarugaser

rsarugaser@paradigmcap.com BLEU « M. Goodman et son équipe demeurent les meilleurs défenseurs de GUD et de ses quelques 800 millions $ de liquidités ». Valeurs mobilières GMP Justin Keywood

jkeywood@gmpsecurities.com BLEU « Knight se trouve déjà sur la bonne trajectoire ».

Bloom Burton Securities David Martin

dmartin@bloomburton.com BLEU « Les actionnaires de Knight recevront un meilleur rapport risque/rendement grâce au plan de la direction actuelle ». Banque Nationale Endri Leno

endri.leno@nbc.ca BLEU « La proposition de l'activiste est dépourvue d'une équipe de direction ».

« ISS et les analystes valident ce que les actionnaires ont clamé : Knight est sur la bonne trajectoire et bénéficie du leadership de directeurs expérimentés et qualifiés qui ont fait leurs preuves dans la création d'entreprises prospères, a déclaré Jonathan Goodman, chef de la direction de Knight. Personne ne veut d'une Société Knight contrôlée par Meir Jakobsohn, et ses candidats dépourvus d'expérience pharmaceutique entrepreneuriale, qui poursuivra son plan risqué pour jouer avec l'argent de Knight ».

UN NOMBRE CROISSANT D'ACTIONNAIRES ANNONCENT PUBLIQUEMENT LEUR APPUI À JONATHAN

Illustrant l'élan croissant envers Jonathan Goodman et son équipe, des actionnaires clés manifestent leur déclaration publique d'appui.

«?Nous, actionnaires soussignés de Thérapeutique Knight... appuyons totalement la direction actuelle de Knight?».

Philippe Côté, M.Sc., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Gestion de placements Eterna

« Nous voterons par formulaire de procuration sur papier BLEU pour les candidats aux postes d'administrateurs de la direction à l'assemblée annuelle 2019 du 7 mai. Nous ne voterons pas pour Meir Jakobsohn. Nous recommandons aux autres actionnaires de se joindre à nous. »

Carl Simard, président

Gestion de portefeuille stratégique Medici

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT ? VOTEZ MAINTENANT PAR FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU.

Ne prenez pas de risque sur votre investissement dans Knight avec Meir Jakobsohn, son plan risqué et ses candidats aux postes d'administrateurs inexpérimentés.

Nous encourageons les actionnaires à voter sur le formulaire de procuration sur papier BLEU ou formulaire d'instructions de vote POUR les candidats au conseil d'administration de Knight qui correspondent à vos intérêts et à la vision originale de Knight.

La date limite pour voter est le vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE). Les actionnaires qui désirent poser des questions concernant le vote par procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote doivent visiter le site Web de Knight ou communiquer avec Kingsdale Advisors, conseiller stratégique des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Knight, par téléphone sans frais en Amérique du Nord au 1-888-518-1552, par téléphone à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272, ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com .

Conseillers

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors à titre d'actionnaires stratégiques et de conseillers en communications, de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à titre de conseillers juridiques et de RBC Marché de capitaux à titre de conseillers financiers.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





