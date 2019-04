Rapport Canadian Mine de PwC Canada : malgré une croissance morose, le secteur minier canadien à nouveau mis en vedette grâce à des mégatransactions





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Selon le plus récent rapport Canadian Mine de PwC Canada, l'évaluation globale de toutes les sociétés minières inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) a diminué de 12,7 % en 2018, pour s'établir à 253,9 milliards de dollars, comparativement à une baisse de 10,8 % de la capitalisation boursière de l'ensemble du marché minier. La liquidité a également diminué pour la deuxième année consécutive, le volume et la valeur des actions minières de la Bourse de Toronto ayant chuté de 21 % et de 20 %, respectivement. Alors que les prévisions indiquent que les prix de produits de base comme l'or et d'autres métaux se stabiliseront au cours des prochaines années, il y a peu de signes d'une hausse importante.

Malgré des conditions de marché défavorables, la période a été intéressante pour le secteur minier. Les récentes activités de fusions et acquisitions ont mis l'industrie sous les feux de la rampe après des années de spéculation sur la manière dont le secteur retrouverait ses lettres de noblesse.

La tendance de mégatransactions a égayé le secteur minier en 2018 et continue de faire la une en 2019, avec des transactions très médiatisées touchant, notamment, Goldcorp Inc. et Newmont Mining Corp., qui étaient également la cible d'une offre publique d'achat par la Société aurifère Barrick . Et tout récemment, Lundin Mining Corp a annoncé une transaction de 1 milliard de dollars, visant l'acquisition d'une exploitation minière brésilienne de cuivre et d'or auprès de Yamana Gold Inc. Bien que certaines sociétés puissent résister aux fusions officielles, la création de coentreprises constituent un autre moyen de créer des synergies et d'accéder au capital en vue de la croissance.

« L'année 2018 a marqué un tournant pour l'industrie minière et 2019 offre encore plus de possibilités pour les sociétés de se positionner en vue de la prochaine phase de croissance, d'exploration et de développement », a affirmé Dean Braunsteiner, leader national, Services au secteur minier, PwC Canada. « Bien que les fusions récentes aient été le signe d'une vague de consolidation qui les aidera à mieux livrer concurrence pour obtenir du capital, on peut s'attendre à encore plus de fusions et d'acquisitions dans un proche avenir. » Cela crée un effet de cascade alors que les sociétés vendent des actifs non essentiels, ce qui offre de nouvelles occasions aux équipes de direction de bâtir la prochaine grande société minière canadienne.

« Reste à espérer que ces éléments favorables consolideront une industrie dont la contribution à l'économie canadienne est encore trop méconnue. Le secteur minier canadien est responsable de plus de 634 000 emplois directs et indirects et de retombées de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Au Québec, les acteurs du milieu et les gouvernements s'intéressent, de plus en plus, au potentiel minier, à son apport au développement économique des régions et à la mobilisation des joueurs pour la mise en valeur de la filière. Les opportunités dans le secteur sont grandes et il sera intéressant de voir de quelle manière les joueurs du marché sauront capitaliser sur cet aspect. », a déclaré Maxime Guilbault, associé et leader, Services au secteur minier au Québec, PwC Canada.

De manière générale, la croissance du secteur minier était propulsée par la potasse et l'or. Nutrien a éclipsé le peloton de tête au cours de sa première année d'exploitation en tant qu'entité issue de la fusion de Potash Corp. of Saskatchewan et d'Agrium. Avec une capitalisation boursière d'environ 40 milliards de dollars, elle était presque deux fois plus élevée que celle de la Société aurifère Barrick, qui occupait la deuxième place au classement. Mais l'or est demeuré le produit de base prédominant parmi les 25 premiers, 21 sociétés ayant une exposition au métal précieux, une hausse par rapport aux 19 de l'année précédente.

