Le Théâtre des Deux Rives et le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean modernisent leur équipement





Le gouvernement du Canada appuie la tenue de rencontres culturelles dans le Haut?Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 25 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 135 000 dollars à la Société pour la production d'événements culturels du Haut-Richelieu.

Cette enveloppe comprend un montant de 75 000 dollars provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels pour l'acquisition d'équipements spécialisés nécessaires à la diffusion de spectacles. Elle inclut également une aide financière s'élevant à 60 000 dollars accordée dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts pour appuyer la programmation de la saison 2019-2020.

Les salles de spectacle et autres lieux de diffusion jouent un rôle essentiel dans le rayonnement de la culture partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada se fait un point d'honneur de soutenir leurs activités et leurs projets de modernisation afin d'offrir à l'ensemble des communautés du Canada un accès aux arts et à du contenu culturel de qualité.

Citations

« Notre gouvernement sait que les artistes et artisans du spectacle doivent avoir accès à de l'équipement de qualité afin de briller sur la scène comme en coulisses. Avec leur nouvel équipement, le Théâtre des Deux Rives et le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean pourront dorénavant offrir des spectacles d'une qualité rehaussée et combler les attentes du public qui bénéficiera de meilleures conditions pour apprécier le talent des artistes et créateurs d'ici. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Cet investissement permet à la SPEC du Haut-Richelieu de maintenir à la fine pointe de la technologie les équipements qui sont mis à la disposition des artistes professionnels et des organismes de la région assurant ainsi la pérennité des installations au Théâtre des Deux Rives et au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. »

­- M. Claude Lefebvre, président du conseil d'administration, Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu

Les faits en bref

La Société pour la promotion d'événements culturels (SPEC) du Haut-Richelieu a été fondée à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1989. Son mandat est de diffuser des activités artistiques, culturelles et communautaires ainsi que de promouvoir le développement culturel dans la grande région du Haut-Richelieu.

La SPEC du Haut-Richelieu présente un grand éventail de spectacles au Théâtre des Deux Rives et au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean et elle offre annuellement de 150 à 175 représentations.

Le projet financé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels consiste à acquérir de l'équipement sonore et de projection de pointe en vue de remplacer le matériel devenu désuet. Il s'agit de la première de deux phases visant à acquérir l'équipement nécessaire à court et à moyen termes.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

