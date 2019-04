Hydro-Québec : nouvelles installations de spirales anti-accumulations





QUÉBEC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec poursuivra cette année l'installation de spirales anti-accumulations sur les lignes à haute tension au-dessus de croisements de routes à Québec et à Lévis. Les interventions seront réalisées de soir et de nuit, les fins de semaine afin de limiter les impacts sur les usagers de la route.

L'installation de spirales anti-accumulations est importante afin d'éviter la formation de glace sur les fils électriques de lignes à haute tension au-dessus de routes. Ces travaux s'inscrivent dans la foulée des actions entreprises par Hydro-Québec pour augmenter la résistance du réseau électrique face à d'éventuelles conditions météorologiques extrêmes. Au total, 43 croisements seront complétés d'ici 2023. Actuellement, 11 croisements ont déjà été réalisés.

Le calendrier et l'horaire des travaux sont réalisés conjointement avec le ministère des Transports et les villes de Québec et de Lévis. Une signalisation appropriée sera mise en place pour la période des travaux afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route. Ces travaux n'occasionneront aucune interruption de courant pour la clientèle d'Hydro-Québec.

Calendrier des travaux

Les premières installations auront lieu sur l'autoroute 73 à la tête du pont Pierre-Laporte à Lévis, en direction nord, le vendredi 3 mai entre 21 h 30 et 7 h 30 et le samedi 4 mai entre 22 h et 8 h. Des fermetures de voies sont nécessaires sur les autoroutes 20 et 73 dans les deux directions. Seule la direction nord exigera des chemins de détour. La collaboration des usagers de la route sera sollicitée afin de planifier leur déplacement en conséquence.

Le calendrier complet des autres travaux prévus sera connu au cours des prochaines semaines.

L'information sera diffusée sur les différentes plateformes du Québec 511 (site Web : www.quebec511.info ou téléphone : 511), ainsi que sur le site Web de la Ville de Québec lors d'entraves sur son territoire (https://www.ville.quebec.qc.ca).

