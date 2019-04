Tourisme Montréal accueille Manuela Goya à titre de vice-présidente - Développement de la destination et Affaires publiques





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe de Tourisme Montréal est très heureuse d'accueillir Manuela Goya à titre de vice-présidente - Développement de la destination et Affaires publiques. Elle sera en poste dès le 21 mai prochain.

Titulaire d'une maîtrise en Administration et d'un baccalauréat en Sciences des communications/ Relations publiques de l'Université de Montréal, Manuela Goya occupait, jusqu'à tout récemment, le poste de Secrétaire générale du Comité de pilotage Montréal où elle fut responsable de la mobilisation autour du développement culturel de la métropole ainsi que de la coordination de plusieurs projets structurants pour Montréal.

Elle a également oeuvré comme conseillère principale au ministère des Finances et aux dossiers de la région de Montréal. Le ministère du Développement économique, la Société Radio-Canada et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont également bénéficié de ses compétences en communications et en développement des affaires.

Par le passé, Mme Goya a aussi fait partie des conseils d'administration de Tourisme Montréal, du Musée d'art contemporain de Montréal et des Ballets Jazz.

« Je suis très heureux que cette leader montréalaise, qui possède une expertise internationale, ait choisi Tourisme Montréal pour mettre ses talents à profit. Mme Goya a une excellente compréhension des enjeux touristiques, de la métropole et de la culture. Son arrivée dans l'équipe représente un atout considérable », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

