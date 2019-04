La Ronde démarre sa saison 2019 avec un nouveau manège en forme de boucle d'une hauteur de sept étages





Ouverture du parc le samedi 11 mai

MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ronde principale destination de sensations fortes et de divertissement en famille au Québec, ouvrira ses portes le 11 mai prochain avec le Chaos, une nouvelle montagne russe en forme de boucle géante. Ce nouveau manège entraînera les passagers de haut en bas à travers une série de révolutions à 360°. En plus des 40 manèges et attractions offerts dans le parc, les visiteurs seront divertis tout au long de la saison avec le retour des Journées de la famille, de L'International des Feux Loto-Québec, des Week-ends bavarois, de La Nuit Blanche et du très populaire Festival de la Frayeur.

« Année après année, La Ronde est fière d'offrir des attractions et des manèges novateurs aux familles et aux amateurs de sensations fortes, » a souligné Janine Durette, présidente de La Ronde. « En tant que première destination de divertissement de l'est du Canada, nous sommes fiers de proposer à nos visiteurs la meilleure expérience tout en créant des souvenirs inoubliables pour les générations à venir. »

Chaos est une boucle géante d'une hauteur de sept étages. Les passagers sont balancés d'avant à l'arrière avant d'être entraînés plus haut, toujours plus haut alors que le manège s'engage dans une suite de tours sur 360 degrés à couper le souffle. À mi-chemin, le manège change de direction et laisse alors les passagers suspendus, tête en bas, tout au haut de la boucle pour des sensations fortes encore plus intenses.

Chaos offre une expérience extrême sur plusieurs plans :

Les 24 passagers sont assis face à face

Le tour du manège s'enclenche dans un mouvement de pendule suivi de multiples tours à 360 degrés dans la boucle d'une hauteur de sept étages

De plus, un tour sur 360 degrés inattendu surprend les passagers à mi-parcours alors que la nacelle se déplace à reculons.

La Ronde propose des nouveautés ainsi que des événements chouchous pour sa saison 2019 :

Nouvelles options alimentaires

De nouveaux concepts de restaurants ouvriront à La Ronde en 2019 : La Halte Gourmande et La Centrale Burgers & Frites. Située dans le Fort Edmonton, La Halte Gourmande rehaussera l'offre culinaire au parc en proposant toute une gamme de plats, tels que des poutines personnalisées, des sandwichs chauds, ainsi que des plats sains comme nos nouveaux « bols bouddha ». Les quatre concessions de nourriture incluront MTL Poutine & Co, Au Bol, Station 6 et Le Marché. Le Pays de Ribambelle accueillera un nouveau restaurant familial, La Centrale Burgers & Frites. Cette nouvelle expérience culinaire offrira de délicieuses options pour toute la famille, y compris des repas pour enfants. Le menu à prix abordable inclura des hamburgers, des frites, des lanières de poulet, des rondelles d'oignon et des boissons en fontaine. Les deux restaurants proposeront une station Freestyle et seront inclus dans le Passeport-Resto.

Journées familiales -- La Ronde continue d'offrir un excellent divertissement en famille et célèbrera les familles au mois de juin:

1er juin : La plus grande édition de la journée de la mascotte avec plus de

75 personnages colorés ;

75 personnages colorés ; 15 juin : la journée des grands-parents mettra en vedette l'équipe d'Éducazoo

L'International des Feux Loto-Québec : La plus grande compétition de feux d'artifice au monde. Encore une fois, le ciel de Montréal s'illuminera lors des feux d'artifice les plus spectaculaires au monde. La 35e édition de L'International des Feux Loto-Québec (IFLQ) se déroulera du 29 juin au 27 juillet.

Week-end bavarois

Après le succès de l'année dernière, La Ronde organisera sa deuxième édition des Week-ends bavarois du 7 au 15 septembre. Au cours de cet événement, les visiteurs auront l'occasion de goûter à de délicieux mets inspirés de la tradition allemande.

La Nuit Blanche

La Ronde restera ouverte jusqu'aux petites heures du matin du 20 au 21 septembre pour fêter le début de l'automne. Cet événement spécial est une célébration nocturne pour les clients de 18 ans et plus, avec DJ et animations. La plupart des manèges seront ouverts aux clients, à l'exception des manèges pour enfants au Pays de Ribambelle. Billets en vente en juin.

Le Festival de la Frayeur présenté par Chevrolet

La Ronde célèbrera l'Halloween pendant 9 jours à compter du 5 octobre, y compris les week-ends et le jour de l'Action de grâce. Les zombies, les démons et les vampires du Festival de la Frayeur se préparent tous pour l'Halloween le plus effrayant de la région.

Du 29 avril au 12 mai, lorsque les clients achètent un Passeport-saison 2019 à 49,99 $ chacun, ils bénéficient d'une entrée anticipée au parc certains jours, d'un billet supplémentaire gratuit pour un ami, d'un stationnement gratuit (excepté certains jours spéciaux), d'une bouteille réutilisable gratuite, ainsi que l'accès exclusif aux manèges chaque mois. Pour plus de détails sur les événements du parc, visitez laronde.com.

À propos de La Ronde et Six Flags

La Ronde est la propriété de Six Flags Entertainment Corporation, le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde avec des revenus de 1,5 milliard de dollars et 26 parcs situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 58 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques et autres attractions uniques. Pour en savoir plus, visitez www.sixflags.com.

