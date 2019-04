Standard Bank migre ses activités vers le Cloud en faisant appel à Moody's Analytics





Moody's Analytics, prestataire mondial de services de veille financière, a annoncé aujourd'hui que Standard Bank Group, basée à Johannesburg, avait sélectionné la solution CreditLenstm de Moody's Analytics pour digitaliser et automatiser ses processus d'octroi de crédit. Construite en utilisant la toute dernière technologie Cloud, la plateforme CreditLens aide les institutions financières à effectuer la transformation digitale de leurs processus d'octroi de crédit commercial pour leur permettre de prendre plus rapidement des décisions mieux éclairées en matière de crédit.

Détenant des actifs s'élevant à 148 milliards USD, Standard Bank Group est la banque africaine la plus importante par cette mesure. Elle propose des services bancaires et financiers dans 20 pays de l'Afrique sub-saharienne. Cette vaste empreinte est l'une des raisons pour lesquelles la banque s'est orientée vers une plateforme Cloud.

« Gérer nos systèmes sur site parmi un nombre aussi important de segments et de régions se révélait de moins en moins efficace et le fait de savoir que la plateforme CreditLens serait continuellement tenue à jour en améliorant les produits dans le Cloud nous a énormément séduit », a déclaré Gordon Turnbull, directeur du Crédit aux enterprises clientes chez Standard Bank Group. « Il est également essentiel que la solution que nous choisissons nous permette d'utiliser nos propres modèles internes de cotation du risque, ce que le produit de Moody's Analytics fait. »

La banque utilisera la solution CreditLens pour automatiser les composantes clés de sa fonction de crédit, y compris l'ingestion des données et le flux de travail. Utilisant la fonctionnalité Cloud de la solution, la banque compte au final pouvoir fournir des décisions quasi instantanées en matière d'octroi de crédit, à partir de son personnel de la ligne de front, n'importe où sur le terrain.

« Nous sommes ravis d'aider Standard Bank Group à transformer son infrastructure de crédit par le biais d'une architecture moderne et de la technologie Cloud », a fait savoir Elaine Wong, directrice de l'Évaluation et Montage des prêts chez Moody's Analytics. « En tant que banque africaine la plus importante et en tant qu'institution normative dans le domaine de l'innovation financière, Standard Bank Group est particulièrement bien positionnée afin de bénéficier de la flexibilité et de la configurabilité de la plateforme CreditLens pour faciliter la mise en place d'un processus plus rapide engendrant de meilleures décisions. »

Veuillez cliquer ici pour vous renseigner davantage sur la solution CreditLens de Moody's Analytics.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d'entreprise de prendre plus rapidement des décisions mieux éclairées. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application technologique innovante permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels qui, ensemble, nous permettent d'assurer une expérience client harmonieuse. Nous inspirons la confiance dans des milliers d'organisations dans le monde entier grâce à notre souci de l'excellence, à notre ouverture d'esprit et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter le sitewww.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody's Corporation a déclaré des revenus de 4,4 milliards USD en 2018, compte un personnel d'environ 13 100 employés disséminés dans le monde, et est implantée dans 42 pays.

