Hausse prévue des niveaux d'eau - L'agglomération de Montréal passe en mode Intervention 2





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de faire face à l'augmentation anticipée des niveaux d'eau, l'agglomération montréalaise a déclenché le mode Intervention 2, dans la continuité des efforts déployés sur le terrain jusqu'à ce jour. La Ville de Montréal poursuit donc son travail de sécurisation des infrastructures et de soutien auprès des populations localisées dans les secteurs à risques.

« Des précipitations importantes ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans le bassin de la rivière des Outaouais et nous en attendons davantage d'ici samedi. Ceci pourrait causer une hausse importante des débits et des niveaux d'eau. Les partenaires de l'agglomération montréalaise sont présents et actifs sur le terrain. Le mode Intervention 2 indique, qu'avec les prévisions attendues, il y a un risque d'aggravation de la situation et que nos ressources seront engagées à plein sur une période prolongée », a expliqué M. Bruno Lachance, coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

« Nous demandons aux citoyens des zones à risque d'inondation de demeurer vigilants et de poursuivre leurs efforts de sécurisation de leurs résidences. Nous rappelons que des sacs de sable sont mis à leur disposition pour la construction de digues. Si ce n'est déjà fait, nous invitons les citoyens à prendre connaissance des mesures de prévention qui sont diffusées sur notre site internet », a indiqué Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Se préparer aux risques d'inondation

Les niveaux d'eau et les débits sont à la hausse, mais les impacts demeurent mineurs pour le moment.

Par ailleurs, les citoyens sont invités à :

consulter le site Internet du Centre de la sécurité civile ;

se munir d'une trousse d'urgence pour les prochaines 72 heures ;

télécharger l'application gratuite Montréal Services aux citoyens dans l'App Store et à s'inscrire aux avis et alertes afin de recevoir, par texto ou par courriel, les plus récentes informations diffusées par les autorités ;

dans l'App Store et à s'inscrire aux avis et alertes afin de recevoir, par texto ou par courriel, les plus récentes informations diffusées par les autorités ; contacter le service 311, leur bureau d'arrondissement ou leur mairie afin d'obtenir des sacs de sable.

Rappelons que la crue des eaux touche particulièrement le secteur ouest de l'île, soit les arrondissements et villes liées suivants: Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne-de-Bellevue, Village de Senneville, Pointe-Claire et Montréal-Nord.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 14:00 et diffusé par :