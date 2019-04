Le ministre Jean-François Roberge lance le Cadre de référence de la compétence numérique





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour améliorer la compréhension de la compétence numérique et favoriser son développement par tous les élèves, étudiants et étudiantes, le gouvernement du Québec déploie le Cadre de référence de la compétence numérique.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui, lors de son passage au 7e Sommet du numérique en éducation.

Fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies et les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ce cadre fait état des grandes tendances dans l'utilisation du numérique en contexte pédagogique. Il a également fait l'objet d'une consultation de plusieurs acteurs des milieux de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Ce faisant, le gouvernement donne suite au premier volet de la mesure no 1 du Plan d'action numérique (PAN), soit l'établissement d'un cadre de référence de la compétence numérique transversal à tous les ordres d'enseignement.

Citations :

« Le Cadre de référence de la compétence numérique était très attendu dans le milieu de l'éducation, et ce, avec raison. Je suis heureux de le dévoiler à l'occasion du 7e Sommet du numérique en éducation, qui rassemble des chercheurs, enseignants et autres acteurs importants de l'éducation. Ce cadre permettra assurément une meilleure compréhension de la compétence numérique et favorisera son développement par tous les élèves, étudiants et étudiantes du Québec. Il contribuera notamment à la formation de citoyens avertis et responsables à l'ère du numérique. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Les jeunes sont nés dans un monde numérique. Il est essentiel qu'ils puissent apprendre autant à maîtriser les technologies qu'à devenir des utilisateurs avertis pour en tirer le meilleur et pour éviter les pièges. Je souhaite d'autant plus que les filles puissent être initiées aux métiers du numérique afin qu'elles soient mieux représentées dans cet univers. Le réseau de l'éducation doit être un acteur important pour accompagner les élèves dans cette initiation à la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est pourquoi le cadre de référence est un outil incontournable qui devient un guide pour mieux préparer les jeunes à prendre leur place dans une société en constante transformation. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf



Cadre de référence de la compétence numérique :

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/cadre-de-reference/

