Ensemble pour la protection du public et l'équité - La présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec à Sherbrooke et à Trois-Rivières





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Mme Diane Duval, dans le cadre de sa tournée des régions du Québec pour discuter de l'accès aux soins buccodentaires préventifs avec les hygiénistes dentaires sera à Sherbrooke demain, vendredi le 26 avril et à Trois-Rivières, le samedi 27 avril 2019.

Lors de ces rencontres, les hygiénistes dentaires traiteront des besoins criants en ressources professionnelles mobiles afin de rendre à domicile des soins en santé buccodentaire qui vont répondre aux besoins d'une partie de la population québécoise ne pouvant se rendre en cabinet.

Chiffres à l'appui, près d'un Québécois sur quatre ne fréquente pas les cabinets dentaires, principalement pour des raisons de coûts, de mobilité, mais aussi parce que ces personnes habitent en zone rurale ou en territoire éloigné ou encore parce qu'elles ignorent les bienfaits prouvés d'une bonne santé buccodentaire sur leur santé générale.

L'objectif visé par cette tournée régionale de la présidente de l'OHDQ est d'écouter et de discuter avec les membres de l'Ordre sur les problématiques liées au manque d'accessibilité aux soins préventifs en santé buccodentaire. Les hygiénistes dentaires sont au coeur de l'action et très informé (e) s de l'effet des limitations imposées par le cadre législatif en vigueur.

« Pour l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, le gouvernement doit modifier la législation pour permettre enfin l'autonomie des hygiénistes dentaires en déposant un projet de loi en ce sens dès la session parlementaire en cours » de déclarer Diane Duval. Et de poursuivre « les décideurs optimiseront l'utilisation des ressources en hygiène dentaire, comme cela se fait dans les autres provinces canadiennes. Le Québec accuse ici un retard considérable qui contribue aux iniquités sociales et de santé. À n'en pas douter, les avantages économiques et de santé des nouveaux modèles de pratique en hygiène dentaire seront substantiels pour l'État et la population québécoise » de déclarer la présidente de l'OHDQ.

En conclusion, madame Duval a mentionné que « l''offre de services des membres de l'OHDQ dépasse largement en bénéfices économiques le coût de leur implantation comme professionnels autonomes sur le territoire québécois. Une intervention visant l'autonomie professionnelle sera un pas dans la bonne direction pour un accès direct aux soins buccodentaires préventifs. »

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte plus de 6 500 membres exerçant dans toutes les régions du Québec. Il assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

