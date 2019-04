Avis aux médias - Crue printanière - La Ville de Montréal rehausse son mode d'intervention

Le Canada est engagé dans une transition vers des sources d'énergie à faible émission, mais demeure l'un des pays dans le monde dont l'intensité d'émission est parmi la plus élevée, révèle un nouveau rapport de l'Office national de l'énergie....

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger l'environnement et stimuler l'économie tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne et plus de débouchés pour les Canadiens. L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources...