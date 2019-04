Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada assureront la couverture continue en direct des Championnats du monde de para-hockey sur glace de 2019, du 27 avril au 4 mai





- Les matchs du Canada seront diffusés via le service de diffusion CBC Gem,

l'application et le site Web de Radio-Canada Sports, ainsi que la page Facebook du CPC

- Les Championnats du monde de para-hockey sur glace de 2019 sont à ce jour le dernier événement de la Super série paralympique, qui offre la couverture en direct des événements de parasport aux Canadiens

OTTAWA et TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - L'équipe nationale de para-hockey sur glace du Canada se lancera à la quête de son deuxième titre mondial, à partir de cette fin de semaine, lors des Championnats du monde de para-hockey sur glace de 2019, qui se dérouleront à Ostrava, en République tchèque. Le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC/Radio-Canada assureront la couverture en direct du tournoi pour les partisans, partout au pays, du 27 avril au 4 mai, dans le cadre de la Super série paralympique.

Les matchs du Canada aux Championnats du monde de para-hockey sur glace de 2019 seront disponibles sous forme de contenu diffusé en continu en direct avec des commentaires en anglais par le biais du service de diffusion continue gratuit CBC Gem et la page Facebook du CPC , et via l'application Radio-Canada Sports et radio-canada.ca/sports . Les matchs de la médaille d'or et de la médaille de bronze seront également diffusés en continu en direct. CBC Sports offrira également la diffusion continue sur cbcsports.ca et via l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android.

« Nous avons été très heureux d'apprendre que nos matchs seront transmis en direct au Canada », déclare l'attaquant Tyler McGregor, double médaillé paralympique. « C'est une occasion incroyable de contribuer à la croissance de notre sport et de le partager avec nos amis, notre famille, nos partisans et tous ceux qui le regarderont pour la première fois. J'ai grandi en ayant la chance de regarder très souvent mes joueurs de hockey favoris à la télévision, et cela a joué un rôle déterminant dans mon choix de devenir également un joueur de hockey. J'espère que nous serons aussi une source d'inspiration pour les jeunes hommes et jeunes filles qui jouent au para-hockey sur glace et qui veulent remporter un jour une médaille d'or pour Équipe Canada. »

Le Canada est le champion du monde en titre, ayant remporté la médaille d'or il y a deux ans, grâce à une victoire par 4-1 contre les États-Unis en finale. De plus, la nation détient un nombre record de quatre titres mondiaux à son palmarès. La formation canadienne a récemment décroché une médaille d'argent aux Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018, où elle s'est inclinée devant les États-Unis en prolongation.

Douze des athlètes ayant pris part aux Jeux paralympiques d'hiver l'année dernière seront de retour dans l'équipe, tandis que quatre autres feront leurs débuts aux Championnats du monde. CLIQUEZ ICI pour découvrir la formation canadienne complète qui concourra à Ostrava.

Dans la ronde préliminaire, le Canada concourra dans le groupe A, en compagnie des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Norvège. Les deux meilleures équipes du groupe se qualifieront directement pour les demi-finales, tandis que les deux dernières devront passer par les quarts de finale.

« C'est l'événement le plus important pour le para-hockey sur glace en dehors des Jeux paralympiques, et nous sommes ravis d'offrir la couverture de ces championnats aux Canadiens avec CBC/Radio-Canada », indique Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien. « Notre objectif, avec la Super série paralympique, est de rapprocher les Canadiens de nos exceptionnels para-athlètes, et nous nous réjouissons à l'idée de diriger les projecteurs sur nos joueurs de hockey. Le hockey est un de nos sports nationaux, et nous invitons tous les Canadiens à encourager Équipe Canada, dans sa conquête de l'or. »

Le nageur paralympique récemment retraité Benoît Huot sera sur place, à Ostrava, afin de présenter du contenu additionnel en anglais et en français, notamment des entrevues avec les athlètes pendant les entractes et des images des coulisses de l'événement. À titre de reporter de la Super série, son travail sera présenté à travers les comptes du Comité paralympique canadien dans les médias sociaux et pendant la diffusion en direct des matchs.

La Super série paralympique a été lancée plus tôt cette année par le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada. Constituée d'un ensemble de compétitions sportives paralympiques, la Super série a jusqu'ici présenté la couverture en direct du ski para-alpin et du ski paranordique, et d'autres sports seront annoncés au cours de l'année.

Horaire de diffusion des Championnats du monde de para-hockey sur glace 2019

Samedi 27 avril - 13 h 30 HE / 10 h 30 HP

Ronde préliminaire : Canada c. États-Unis

Dimanche 28 avril - 8 h HE / 5 h HP

Ronde préliminaire : Canada c. Norvège

Mardi 30 avril - 8 h HE / 5 h HP

Ronde préliminaire : Canada c. Corée du Sud

Mercredi 1er mai - heure à déterminer

Quarts de finale*

Vendredi 3 mai - heure à déterminer

Demi-finales*

Samedi 4 mai

Match de la médaille de bronze - 8 h HE / 5 h HP

Match de la médaille d'or - 11 h 30 HE / 8 h 30 HP

*Seuls les matchs d'Équipe Canada

